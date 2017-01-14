سهيل المزروعي: أسواق النفط تعود إلى التوازن الصيف المقبل

توقع معالي سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة استعادة أسواق النفط العالمية توازنها خلال أشهر الصيف المقبل مشيراً إلى أن الأسواق العالمية مازال بها فائض غير قليل تكوّن خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض تدريجياً بعد قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج ليتحقق توازن العرض والطلب.

وأعرب المزروعي في تصريحات صحافية أمس عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية لقرار «أوبك» منذ بداية يناير الجاري لافتاً إلى أن لجنة معنية ستجتمع في فيينا خلال الشهر الجاري لترصد وتقيّم نتائج قرار الخفض. واضاف في ختام أعمال منتدى الطاقة العالمي أمس في أبوظبي أن معظم الشركات الوطنية في الدول الأعضاء أخطرت زبائنها وقد كانت الشركات الإماراتية والخليجية في المقدمة.

كما أن قيام بعض الدول بتخفيض كمية إنتاجها بأعلى من الكميات المطلوبة هو قرار يخص هذه الدول نفسها ونتمنى أن يلتزم الجميع بالنسب المحددة . إلى ذلك أنهت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض بفعل المخاوف بشأن مدى تخفيضات «أوبك» ومع تدهور الثقة جراء المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009.

وخلال التعاملات كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 55.81 دولاراً بانخفاض 20 سنتاً عن الإقفال السابق ونزلت عقود الخام الأميركي إلى 52.78 دولاراً.