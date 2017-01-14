الإمارات تستعرض الفرص الاستثمارية مع الهند

استعرضت الإمارات أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات الاستثمارية مع الهند وسبل تعزيز مبادرات مشتركة لدعم الجهود الرامية نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وذلك خلال الجلسة الحوارية المخصصة لدولة الإمارات في قمة غوجرات الحيوية العالمية التي اختتمت أعمالها أمس.

وشاركت الدولة بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الثامنة للقمة حيث عقدت خلال الفترة من 10 - 13 يناير الجاري، تحت شعار «التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند.

وترأس وفد الدولة معالي الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة، وضم الوفد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وبحضور أحمد البنا سفير الدولة لدى الهند.

وقال الدكتور راشد بن أحمد بن فهد : إن المبادرات الاقتصادية الرائدة التي أطلقتها الهند مثل «اصنع في الهند» Make in India و«الأعمال الناشئة في الهند» Startup India والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر والاتجاه نحو الرقمنة، تجعل الهند إحدى الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار، ما يفتح المجال واسعاً لتعاون مثمر وروابط وثيقة مع مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي.

وأشاد بالنموذج الاقتصادي الحيوي الذي تتبناه ولاية غوجرات ولا سيما في مجال الصناعات المختلفة وتعزيز النشاط التجاري للهند، حيث تساهم بما نسبته 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يطرح فرصة بارزة للشركات الإماراتية لتطوير أعمالها وتوسيع استثماراتها في غوجرات خصوصاً وفي الهند عموماً.

تطور

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور للعلاقات الاقتصادية للبلدين، مدعومة بالرغبة المتبادلة للجانبين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص في تطوير آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم الأهداف التنموية للطرفين.

وأثنى أحمد البنا سفير الدولة لدى الهند خلال كلمة له في الجلسة الحوارية على التطور الاستثنائي الذي تشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تطور حجم التبادل التجاري من 180 مليون دولار في سبعينيات القرن الماضي مع تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى نحو 50 مليار دولار في 2015 شاملاً تجارة النفط.

وأشار إلى أن بعض الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند برزت بصورة كبيرة مثل موانئ دبي العالمية التي تميزت إنشاءاتها في قطاع عمليات محطات الحاويات بتوفير أحدث البنى التحتية في هذا المجال، وكذلك شركة الجرافات البحرية الوطنية في أبوظبي التي وقعت عقداً بمبلغ 316 مليون دولار لتطوير محطة ميناء غوجرات للغاز الطبيعي المسال وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الهندسة البحرية

فرص

وأكد أنيل سينغ رئيس مجلس الأعمال الهندي الإماراتي، وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالبلدين الصديقين.

أدار الجلسة الحوارية أحمد سلطان الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الدولة في الهند، وشارك في الجلسة، كل من جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأنيل سينغ رئيس مجلس الأعمال الهندي الإماراتي، ونيرجا باتيا، نائب الرئيس لشؤون منطقة شبه القارة الهندية بشركة الاتحاد للطيران.

وشرف الدين شرف نائب رئيس مجلس إدارة لمجموعة شرف، ويوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة اللولو العالمية، وراجيف بانت المدير الإقليمي للهند وجنوب آسيا في بنك أبوظبي الوطني.

كما شهدت الجلسة الحوارية عرضاً تقديمياً من محمد جمعة المشرخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وأيضا قدم ممثل مركز دبي للنسيج عرضاً تقديمياً حول المركز.

180 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في السبعينات

50 مليار دولار التجارة المتبادلة 2015 وتشمل النفط

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شاركت دولة الإمارات في قمة غوجرات بصفتها بلداً شريكاً للقمة للمرة الأولى، إلى جانب 12 دولة أخرى منها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا. واستقطبت القمة في دورتها الحالية التي افتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية، لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات .