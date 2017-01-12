فلاي دبي تلغي مجموعة من رحلاتها بسبب الضباب

تسببت الأجواء الضبابية في دبي صباح اليوم في إلغاء عدد من رحلات شركة فلاي دبي وتأخير بعضها. وقالت فلاي دبي على حسابها في موقع "فيسبوك": نراقب حالة الطقس في دبي، إذا كنت مسافراً من دبي، فيرجى العلم بأن رحلة الوصول إلى المطار ربما تستغرق وقتا أطول ويرجى التأكد من حالة رحلتك قبل أن تعد نفسك وتتوجه للمطار.

إذا تم إلغاء الرحلة الخاصة بك، يمكنك الاتصال بوكيل السفر الخاص بك أو مركز خدمة العملاء فلاي دبي على (+971) 600 544 445 لإعادة الحجز على الرحلة المقبلة المتاحة من دون وجود عقوبة مالية. وإذا لم تعد ترغب في السفر وتفضل الحصول على كامل المبلغ، يمكنك إرسال رسالة خاصة في "الفيسبوك" أو على البريد إلكتروني إلى letstalk@flydubai.com وسنقوم بالاستجابة إلى طلبك في أقرب وقت ممكن.

الرحلات الملغاة في 12 يناير 2017

FZ001/002 Dubai(DXB)-Doha(DOH)-Dubai(DXB)

FZ053/054 Dubai(DXB)-Kuwait(KWI)-Dubai(DXB)

FZ045/046 Dubai(DXB)-Muscat(MCT)-Dubai(DXB)

FZ157/158 Dubai(DXB)-Beirut(BEY)-Dubai(DXB)

FZ875/FZ876 Dubai(DXB)-Taif(TIF)-Dubai(DXB)