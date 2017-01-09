الإمارات تعزز ريادتها في قطاع الطاقة عالمياً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم المجلس الأطلسي الأميركي - المؤسسة البحثية الأميركية - بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر» أعمال «منتدى الطاقة العالمي» الذي يقام 12 و13 الجاري بفندق «فورسيزونز أبوظبي» في جزيرة المارية فيما تعزز الدولة من ريادتها في قطاع الطاقة عالمياً.

وينظم المجلس الأطلسي المنتدى للمرة الأولى في الخليج بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الطاقة وسبل معالجتها.ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 350 متحدثاً من مؤسسات وجهات محلية وعربية وإقليمية.

وسيكون المنتدى جزءاً من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» إلى جانب عدد من الفعاليات الرئيسية مثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في دورتها السابعة والدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل إضافة إلى الدورة التاسعة من جائزة زايد لطاقة المستقبل والدورة الخامسة من القمة العالمية للمياه.

ويتناول «منتدى الطاقة العالمي» للمجلس الأطلسي عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز أسواق الطاقة العالمية وتحفيز الجهود الرامية إلى ابتكار التقنيات الحديثة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

رؤية 2021

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، إن الشراكة مع المجلس الأطلسي الأميركي في تنظيم منتدى الطاقة العالمي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة دولياً وهي في الوقت نفسه تتسق مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها قيادتنا الرشيدة ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وأكد معاليه أن المنتدى يشكل منصة مثالية لإجراء مناقشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخراً وتأثيرها على القطاع في الوقت الذي يتيح المنتدى فرصة بحث سبل التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص وتحديد أجندة الطاقة للعام 2017 لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

مكانة راسخة

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن قيام مركز أبحاث فكرية متميز كالمجلس الأطلسي باختيار أبوظبي لإطلاق منتدى الطاقة العالمي يؤكد المكانة الراسخة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

ورحب بهذا المنتدى الذي يعتبر إضافة جديدة وقيمة لفعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» معرباً عن ثقته أنه من خلال توفير منصة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم يسهم المنتدى في تعزيز التقدم نحو الهدف الأساسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة والذي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معالي سلطان الجابر بما أنه لا يمكن لقطاع بمفرده تقديم جميع الحلول المنشودة فإن المنتدى سيحقق قيمة إضافية من خلال الجمع بين قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية للعمل معاً بهدف الوصول إلى نتائج تتسم بالاستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.

وقال فريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي إنه لطالما أثبتت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية والمتجددة لذا فقد كان من الطبيعي أن يتم اختيارها لانعقاد أول نسخة ينظمها المجلس من المنتدى العالمي للطاقة في منطقة الخليج العربي.

وأعرب عن تطلعه للمشاركة في المناقشات المتميزة التي سيتحدث خلالها كوكبة من صانعي القرار ورواد الأعمال وخبراء من القطاع الخاص.وأعرب المجلس الأطلسي الأميركي عن امتنانه لشركائه بما في ذلك نفط الهلال و«دنتونس» وهم الرعاة من الدرجة البلاتينية للمنتدى .

أبرز المتحدثين

وتضم قائمة أبرز المتحدثين في المنتدى كلاً من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» وخلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة» بجانب جون هانتسمان رئيس مجلس إدارة المجلس الأطلسي وفريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لمبادلة للبترول وكريستوف روهل الرئيس العالمي للبحوث في جهاز أبوظبي للاستثمار.

يشار إلى أن مجلس الأطلسي هو مركز أبحاث يهدف إلى تعزيز دور ريادي بناء للولايات المتحدة والعمل على المشاركة في مختلف الشؤون الدولية انطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به مجتمع الأطلسي في مجابهة التحديات الراهنة على الصعيد العالمي.