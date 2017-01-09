«غرفة الشارقة» تطلق القرية التراثية في البطائح وبازار الربيع في «إكسبو»

تشهد عروض ربيع الشارقة التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، وتنظمها غرفة الشارقة بالتعاون مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين بالإمارة عدداً من الفعاليات والعروض الترفيهية والتراثية التي تستلهم تراث الإمارات الغني وتاريخ الآباء والأجداد وتستهدف زوارها من المواطنين والمقيمين والسياح في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتنطلق في البطائح بالمنطقة الوسطى في الشارقة الخميس المقبل فعاليات القرية التراثية التي تهدف إلى دعم الموروث التراثي لدولة الإمارات من خلال التركيز على الصناعات والمنتجات الشعبية حيث تضم القرية أجنحة متعددة لبيع منتجات الحرف والمشغولات اليدوية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما تتضمن القرية التراثية عروضاً ترفيهية لفرق الفنون الشعبية تمثل أنواع الفلكلور الإماراتي الأصيل إضافة إلى ركن خاص للمطاعم الشعبية والتقليدية ومنطقة لألعاب الأطفال الشعبية القديمة.

ويأتي تنظيم القرية التراثية بالتعاون مع بلدية منطقة البطائح، التي تبذل جهودا كبيرة وتسخر كافة الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لها لإنجاح هذه الفعالية التي ستستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتوجه محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال ورئيس اللجنة التنفيذية لعروض ربيع الشارقة بـ «الشكر والتقدير لبلدية منطقة البطائح وكافة العاملين فيها على رأسهم حران مبارك الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح على مساندتهم للعام الثاني في تنظيم فعاليات القرية التراثية التي تهدف إلى دعم الموروث التراثي لدولة الإمارات».

بازار الربيع

من جهتها أكدت هنا السويدي رئيس قسم الترويج الاقتصادي في غرفة الشارقة، أن الجمهور على موعد مع معرض بازار الربيع 2017 الذي ينطلق2 فبراير في مركز إكسبو الشارقة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة بلولايت لتنظيم المعارض، ويستمر حتى 5 فبراير.

ولفتت السويدي إلى أن المعرض سيضم 48 جناحاً لعرض العبايات والشيلات والجلابيات والعطور والبخور والشموع والإكسسوارات والملابس التي تلاقي إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين والسياح.