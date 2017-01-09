غرفة دبي: ساهمنا بدعم الصناعة الوطنية ضد الإغراق

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرف التجارية في الدولة تدعم الصناعة الوطنية في قضايا الإغراق، حيث ساهمت خلال العام الماضي في حل عدد من قضايا الإغراق التي واجهتها بعض الصناعات التحويلية الإماراتية في أسواق الهند وأوروبا وتشمل الصناعات المرتبطة بمنتجات الألمنيوم والبلاستيك.

وعلى هامش افتتاح فعاليات معرض «عرب بلاست 2017» أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والتي تستمر لغاية 10 يناير، أشار الغرير إلى وجود تنسيق متكامل لتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها الصناعات التحويلية الوطنية في بعض الأسواق العالمية بما يواكب التوجهات الحكومية لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية دولياً.

وتوقع الغرير أن تواصل الصناعات التحويلية في الدولة مسيرة النمو خلال العام الجاري في ظل عودة أسعار النفط للصعود وبروز أسواق جديدة يأتي في مقدمتها القارة الافريقية ودول أميركا اللاتينية والهند.

أرباح قياسية

ومن جانبه أشار عبدالعزيز عبدالله الهاجري، مدير دائرة التكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، إلى أن أرباح شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» إحدى الشركات التابعة لـ «أدنوك» قد تجاوزت التوقعات خلال العام الماضي، مؤكداً أن «بروج» تعمل على تحقيق أرباح قياسية خلال 2017.

ولفت الهاجري إلى عزم «بروج» زيادة حصة السوق المحلي من إجمالي إنتاج الشركة البالغ حجمه 4,5 ملايين طن حالياً من 10% إلى نحو 15% خلال العام 2017. مشيراً إلى أنها تستأثر بحصة بين 40 و50% من سوق منتجات البلاستيك في الإمارات، فيما ستركز الشركة على تصنيع المنتجات البلاستيكية الداخلة في صناعة الكابلات بحصة بنحو 90% وصناعة الأنابيب البلاستيكية بحصة بنحو 70% من السوق المحلي.

وأشار الهاجري إلى أن محطة بروج التابعة للشركة في شنجهاي الصينية، والمتخصصة في تصنيع اللدائن البلاستيكية الداخلة في صناعة السيارات رفعت إنتاجها إلى 76 ألف طن حاليا، فيما تعتزم الشركة رفعها إلى 90 ألف طن الطاقة القصوى للمحطة.

حلول بلاستيكية

واستعرضت بروج خلال مشاركتها في المعرض المتخصص في مجال البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط باعتبارها راعياً رئيسياً للحدث الحلول البلاستيكية المتنوعة وأصناف مختلف البوليمرات التي توفرها بروج لقطاع البنية التحتية والطاقة والتغليف والرعاية الصحية والزراعة وغيرها من القطاعات الصناعية.

وقال هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج، «تساهم منتجات بروج في تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لدولة الإمارات كمركز إقليمي بارز لصناعة البتروكيماويات يصدر منتجاته لأكثر من 50 دولة حول العالم.» وأضاف «لقد تم تطوير العديد من أصناف البوليمرات التي تنتجها بروج في مركز الابتكار التابع لنا في أبوظبي حيث إن أكثر من 15% من حجم المبيعات السنوية في بروج هي منتجات تم تطويرها في مركز الابتكار».