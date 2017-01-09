اتحاد الغرف يرسّخ ثقافة الاقتصاد الخيري

كشف اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة عن تبنيه وبالتنسيق مع الغرف الاعضاء عددا من المقترحات والمبادرات التي ستساهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.

وذلك بتوجيه القطاع الخاص طواعية لدعم بنك الامارات للطعام الذي اطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تماشيا مبادرة «عام الخير» من خلال إنشاء وتنفيذ منهجية للتواصل الداخلي وبناء وتنفيذ استراتيجية إعلامية للاتحاد بدعم هذا التوجه التطوعي.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد عن تقديرهم وامتنانهم لما يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من رعاية ودعم لفعاليات القطاع الخاص المحلي كنموذج معبر عن ما تقدمه الدولة لقطاع الأعمال ولتعزيز شراكته الايجابية في التنمية والتحديث والتطوير لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

صرح بذلك حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف خلال الاجتماع السادس والتسعين للاتحاد الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس وتم خلاله إعادة انتخاب محمد ثاني مرشد الرميثي رئيساً للدورة 2017 - 2019 للمجلس وعبدالله سلطان العويس نائبا للرئيس بالتزكية.

موازنة

وأقر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المذكور مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 ، والحسابات الختامية عن السنة المالية 2015 ، بحضور مدقق الحسابات الخارجي للاتحاد ، كما تم مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد لعام 2016، والذي تم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في نفس اليوم ، كما أقر المجلس مشروع الخطة السنوية لعام 2017 .

مبادرات

وقال خليفة خميس مطر الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة إن استضافة الغرفة للاجتماع الـ 96 لمجلس الإدارة والجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يأتي إيماناً من غرفة الفجيرة فـي دعـم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بدولة الإمارات في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، وإزالة كافة الـعوائق الـتـي تـحـول دون تمكينه من القيام بـدوره.

داعياً إلى تقديم المزيد من المبادرات العملية التي تعزز من استمرار إسهامات القطاع الخاص في ترسيخ جهود الحكومة في تنفيذ رؤيتها 2021 .