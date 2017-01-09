«أبيار» تنجز برج هيليانا في قلب جميرا دبي

انتهت شركة أبيار للتطوير العقاري من إنجاز مشروع برج هيليانا في أكاسيا أفنيوز، وهو عبارة عن شقق سكنية فاخرة تقع في قلب جميرا بدبي حيث يصل ارتفاع البرج إلى 104 أمتار ويضم 28 طابقاً.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة مرزوق الرشدان: إن شركة أبيار قد استكملت تسليم الوحدات السكنية في برج هيليانا بعد الانتهاء من تطوير المشروع بشكل كامل وفقاً للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق في ظل الظروف المالية التي تجاوزتها الشركة بنجاح لولا ثقة العملاء وجهود فريق العمل.

وأكد الرشدان أن ملاك الوحدات السكنية سيستمتعون بتجربة فريدة من نوعها، إذ يعمل تصميم هذه الشقق على إرساء معايير جديدة لرفاهية العيش في دبي. حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في منطقة جميرا الذي يمنح فرصة التملك الحر للمستثمرين فيه، وأطلقته أبيار بمساحة تقارب 1.35 مليون قدم مربعة في منطقة الصفوح.

ويمثل برج هيليانا الجزء الأهم في مشروع «أكاسيا أفنيوز» بتصميمه الفريد وبإطلالات جميلة على الخليج العربي وبرج العرب وبالم جميرا الشهيرين، ومن أهم معالم هيليانا الردهة المركزية المزججة (أتريوم) التي توفر إطلالة منقطعة النظير عبر جميرا.