«سيدات أعمال دبي» يتبنى مبادرات لـ«عام الخير»

أكدت رجاء القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي أن المجلس سيتبنى خطوات عملية تتماشى ودعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل عام 2017 عاماً للخير، عبر تطوير برامج التدريب.

بحيث تعالج مواضيع المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وجاء تصريح القرق أمس في غرفة تجارة دبي، خلال إقامة شراكة استراتيجية مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، لتعزيز مبادئ الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة في ما يخص التوازن بين الجنسين.

وتنسجم مع التزام الميثاق العالمي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وستعتمد على 15 عاماً من الإنجازات المبتكرة، التي حققها المجلس لدعم سيدات الأعمال في دبي، عبر التعليم والتدريب الاستراتيجي، وإتاحة فرص التنمية المتميّزة في مختلف مستويات شبكتها الإبداعية والتعاونية، وأشارت القرق إلى أهمية هذا الموضوع، لتحسين التواصل مع العالم، ونقل صورة حقيقية لسيدات الأعمال في دبي وإنجازاتهن.

مؤتمر

وشارك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الشراكة فايزة السيد نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال دبي، ونادين حلبي مديرة تطوير الأعمال، وقالت القرق إن مجلس سيدات أعمال دبي (DBWC)، الممثل الرسمي لسيدات ورائدات الأعمال في إمارة دبي، المنصة الأمثل لتحقيق التغيير الإيجابي.

من حيث قبول السيدات في مجال الأعمال، ولذلك سيتولى دور الذراع المحلية لبرنامج الدعوة العالمي للشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، والذي يدعم مكافحة الفساد وحقوق الإنسان ومعايير العمل والممارسات البيئية ضمن سياق وطني.

وأضافت: «يرى مجلس سيدات أعمال دبي في التعاون مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات واحداً من أبرز إنجازاته التاريخية؛ ويؤكد الدور المهم، الذي يلعبه المجلس في قيادة جدول الأعمال الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على وضع حقوق المرأة في طليعة التقدم الوطني.

وفيما يعمل المجلس على تعزيز مبادئ الميثاق الأممي في مجال تكافؤ الفرص والمشاركة وعدم التمييز في التوظيف والعمل، ستلعب هذه الشراكة دور المساهم الرئيس في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، والتي تتجلى في تعزيز مكانة الدولة بين أفضل 25 دولة في العالم من حيث التوازن بين الجنسين».

إنجازات

وأشارت القرق إلى أنه وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إحراز تقدم كبير في مشاركة المرأة الخليجية في المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تم تشكيله في وقت سابق من هذا العام، وتترأسه إحدى السيدات حالياً في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس.

وتشمل الإنجازات البارزة الأخرى، التي تم تحقيقها وصول نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات إلى 17.5 %.

فيما بلغت نسبة مشاركتهن إلى الثلث بالمقارنة مع الرجال في القوى العاملة بالقطاع العام في دولة الإمارات، حيث يقدّر المتوسط العالمي بـ 48 % ؛ فضلاً عن وجود 20 ألف رائدة أعمال في الدولة، بما يعادل 10 % من العدد الإجمالي لرواد الأعمال الإماراتيين.