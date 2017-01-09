25 % زيادة في سعر النفط خلال شهرين

أكدت مؤسسة غلف إنتليجنس للطاقة أمس النجاح الملحوظ الذي يحققه حالياً قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين الأحد عشر بتخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، مشددة على أن أسعار النفط الخام، خاصة خام برنت، تشهد صعوداً مستمراً، وسجلت يوم الجمعة لأول مرة أعلى سعر لها منذ يوليو 2015، حيث ارتفعت لتصل إلى 57.10 دولاراً للبرميل.

وجزمت المؤسسة بأن أسعار النفط ستواصل الصعود خلال العام الجاري 2017 مدفوعة بالنتائج الإيجابية لقرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بتخفيض الإنتاج.

وأشارت في تقرير لها أمس بمناسبة استضافة أبوظبي للدورة الثانية للملتقى الإماراتي الخليجي للطاقة، الذي تنظمه المؤسسة الأسبوع المقبل في أبوظبي برعاية وحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 25% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بعد إعلان منظمة أوبك عزمها على خفض الإنتاج.

ولفتت إلى أن أسعار النفط سترتفع خلال العام الجاري بسبب عشر تهديدات يواجهها العالم؛ أبرزها تولي ترامب صاحب شعار «أميركا أولاً» رئاسة الولايات المتحدة الأميركية رسمياً، واستمرار الصراعات العسكرية في مناطق عديدة في العالم، إضافة إلى ضعف وانهيار مواقف العديد من الحكومات المركزية الرئيسة في العالم، وضعف الأمن العالمي، وتباطؤ اقتصادات العالم بشكل عام، فضلاً عن دخول أميركا كمصدر كامل للغاز لأول مرة منذ نحو 60 عاماً.

وتضم قائمة المتحدثين أكثر من عشرة رؤساء وزراء ووزراء ووكلاء وزارات من نحو 26 دولة أبرزها الإمارات وروسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية ولبنان.