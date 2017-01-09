275 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 275 مليون درهم ، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 100 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 72 مليون درهم و44 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 57 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نايف تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وقد تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في نايف بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الثنيه الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنيه الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 1 مليون درهم وثالثة في اليلايس 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 146 مليون درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 116 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 32 مليون درهم.