«اقتصادية دبي» تصدر 2949 تصريحاً تجارياً في نوفمبر

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي 2949 تصريحاً، وتشمل تصاريح الحملات الترويجية والإعلانية، إضافة إلى تلك الخاصة بالمعارض التجارية والتخفيضات والأنشطة المتنوعة.

واستحوذت الحملات الترويجية على الحصة الأكبر من التصاريح بواقع 987 تصريحاً، تليها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية نحو 888 تصريحاً، فيما بلغت تصاريح اللافتات الإعلانية 608 تصاريح، إلى جانب 436 تصريحاً متنوعاً، في حين تم إصدار تصاريح لـ23 معرضاً.

توزيع الفئات

وضمن فئة تصاريح التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية، شكلت تصاريح التخفيضات ما نسبته 74.2% من تصاريح هذه الفئة، في حين بلغت نسبة الجوائز الفورية 42.7 %، إلى جانب 30.1 % نسبة تصاريح اليوم الوطني.

فيما تركزت النسب الباقية على حملات ترويجية صغيرة، وحملات تذوقية وعينات وسحوبات.

وفي إطار تصاريح اللافتات الإعلانية، شكلت تصاريح الإعلانية الورقية 39.5 % من إجمالي تصاريح هذه الفئة، إلى جانب 32.2 % نسبة تصاريح اللافتات الإعلانية الإضافية على الواجهة.

مراكز التعهيد

وأكدت «اقتصادية دبي» أن جميع الإجراءات التي تتبعها في إصدار التصاريح التجارية الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات تتم خلال مراكز التعهيد المنتشرة في إمارة دبي.

وتعمل الدائرة على تعزيز حركة الأسواق من خلال إصدار التصاريح التجارية التي تدعم ترويج المبيعات باعتبارها عنصراً فاعلاً في المزيج التسويقي، ويأتي ذلك مع تسابق الشركات التجارية لتحقيق أعلى معدلات المبيعات والوصول إلى المستهلك بأفضل معدلات الرضا وأعلى مستويات خدمة العملاء نتيجة المنافسة القوية والتدفق المستمر للسلع والخدمات الجديدة.