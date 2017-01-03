«سمارت ورلد» تفوز بالمراكز الخمسة الأولى في جوائز اتصالات

فازت سمارت ورلد، المزود المتخصص لتكامل النظم والجيل التالي من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بخمس جوائز مرموقة من شركة اتصالات، ما يؤكد على التزام الشركة القوي بالتميّز والعمل الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء الدولة.

وقال عبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ورلد: «يشرفنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة من اتصالات. لقد تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز من خلال عمل الفريق بقوة.

وقال إبراهيم العلي، المدير التنفيذي للقنوات الشريكة من اتصالات في شركة سمارت ورلد: «إن ما يحفزنا على التميّز على الدوام يكمن في رسالة الشركة وفي الإلهام والتوجيه اللذين نستمدهما من القيادة الحكيمة للدولة.