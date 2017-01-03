البنية التحتية المتطورة في دبي تدعم انتشار إنترنت الأشياء

ذكرت شركة سامتيك، المتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية وحلول إنترنت الأشياء، أن البنية التحتية المتطورة في دبي وانتشار خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت على نطاق واسع في معظم مناطقها يدعمان التوسع في استخدام الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، ويسهمان في تسريع وتيرة تحول المدينة لتكون المدينة الأذكى على مستوى العالم.

وأشارت دراسة صادرة مؤخراً عن شركة سيسكو العالمية إلى أن إنترنت الأشياء سيحقق قيمة مضافة كبيرة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الحلول في تقليل التكاليف وزيادة معدلات الإنتاجية، بما يؤدي إلى تحقيق وفرة مالية تقدر بحوالي 17.9 مليار درهم بحلول العام 2019، يقدر نصيب المؤسسات العامة منها بحوالي 4.3 مليارات درهم.

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامتيك: حققت دبي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية تمكنت خلالها الإمارة من تطوير بنية تحتية تواكب تطلعاتها المستقبلية، وهذه البنية شكلت ركناً أساسياً في التوسع في خدمات انترنت الأشياء في الإمارة، كما أنها أتاحت لها تقديم باقة متنوعة من الخدمات الذكية والمتطورة، فعملت على تطوير نظام نقل جماعي يعد إحدى الأنظمة الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وقامت باستقطاب شركات عالمية لدراسة تطوير نظام مستقبلي مستدام يخدم الأجيال القادمة، وحالياً بفضل تسارع معدلات انتشار الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء واتساع نطاق انتشار خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت فيها تمضي دبي بثبات نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون المدينة الأذكى على مستوى العالم.

وتعتبر شركة سامتيك من الشركات النشيطة التي تعمل على تطوير حلول ذكية فائقة التطور، تلبي تطلعات الشركات في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات الإنتاجية.