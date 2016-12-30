«صناعات» تحصل على قرض بقيمة 400 مليون دولار

حصلت الشركة القابضة العامة «صناعات» على قرض في شريحتين بقيمة 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم)، وفق بيانات بلومبيرغ.

وبلغ حجم الشريحة الأولى نحو 266.7 مليون دولار، فيما تقدر الشريحة الثانية بنحو 133.3 مليون دولار، وتستحق الشريحة الأولى في ديسمبر 2019، وتستحق الشريحة الثانية في ديسمبر 2021.

وشاركت بنوك «بي إن بي باريبا»، و«أبوظبي الوطني»، و«طوكيو ميتسوبيشي»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«جي بي مرورغان»، و«ميزوهو بنك»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندارد تشارترد»، و«سوميتومو ميتسوي»، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني، في توفير القرض.

يُذكر أن شركة صناعات تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 26.8 مليار درهم في مجالات تشمل النفط والغاز والخدمات ومواد البناء والإنشاءات والأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية.