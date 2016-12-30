209.8% معدل انتشار المحمول في الإمارات

ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول النشطة في الدولة ليصل إلى حوالي 18 مليونا بنهاية عام 2015 مع نسبة انتشار قدرها 209.8%، وهي تعد إحدى أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم. وزاد عدد مشتركي الدفع المسبق عن 15 مليون مشترك، في حين وصل عدد مشتركي الدفع الآجل إلى حوالي 3 ملايين مشترك.

ونما عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 13% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014 حيث بلغ العدد الإجمالي للمشتركين 1.235 مليون مشترك. وزادت إجمالي نسبة إيرادات الإنترنت بحوالي 30% لتصل إلى حوالي 5.98 مليارات درهم.

وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس تقريرها السنوي السابع الخاص بقطاع الاتصالات في الدولة والذي يلخص وضعية أسواق الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبيانات من حيث عدد المشتركين ونسب الانتشار والإيرادات والاستخدام. ويغطي تقرير هذا العام فترة زمنية مدتها 4 سنوات وتمتد من عام 2012 إلى 2015.

معايير

وقال ماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: يستعرض التقرير معايير مختلفة مثل اعداد الاشتراكات في الخدمات المطروحة ومعدلات الانتشار والإيرادات وحجم الاستخدام (الحركة) للسنوات 2012-2015 بالإضافة إلى ترتيب الدولة في مختلف المؤشرات والدراسات الدولية.

وتؤكد النتائج المعروضة في هذا التقرير على حيوية وقوة قطاع الاتصالات في الدولة، حيث استمرت أعداد المشتركين وأحجام الاستخدام بالنمو في حين عمل المرخص لهم بلا كلل للاستجابة لمتطلبات المستهلكين المتغيرة. ونؤكد في الهيئة على أهمية الدور التمكيني الذي يلعبه القطاع في مساعدة الاقتصاد بالازدهار والسماح للشركات بالتفاعل؛ والأهم من ذلك، تمكين المستخدمين من التواصل.

وأضاف: تخص البيانات الواردة في هذا التقرير المشغلين الرئيسين المعتمدين في الدولة وهما شركتا اتصالات ودو، وتغطي جوانب عدة منها أعداد المشتركين والمدة الإجمالية للمكالمات بالنسبة لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك وخدمات الإنترنت.

وتعكس نتائج التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لضبط وتنظيم هذا القطاع باعتباره أحد الممكنات الرئيسية للتنمية المستدامة في الدولة وركيزة هامة في جذب الاستثمارات بما يوفره من بنية تحتية متطورة.

متوسطات

وبلغ متوسط العائد لكل مستخدم للهاتف الثابت 102 درهم شهرياً وبمتوسط دقائق قدره 126 دقيقة، في حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم للهاتف المتحرك 112 درهماً شهرياً وبمتوسط دقائق قدره 151 دقيقة شهرياً. وبالنسبة لخدمات الإنترنت فقد بلغ متوسط العائد الشهري 416 درهماً لكل مستخدم. كما بلغ عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في الإمارات أكثر من 2.258 مليون اشتراك، ووصلت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 26.4%.

وفي تفاصيل حركة المكالمات الصوتية من الهاتف المتحرك فقد بلغت نسبة المكالمات الصوتية الصادرة من متحرك إلى متحرك 61% من إجمالي المكالمات. وبلغ إجمالي الحركة الدولية للهاتف المتحرك 11.15 مليار دقيقة خلال عام 2015 مقارنة بـ 9.25 مليارات دقيقة خلال العام 2014.

المتحرك

وبلغ حجم المتوسط الشهري لانتقال مشتركي الهاتف المتحرك من مشغل لآخر 11524 خلال العام 2015 مقابل 9126 خلال العام 2014.

وبلغ إجمالي حركة الهاتف المتحرك 31.49 مليار دقيقة اتصال خلال العام 2015 مقارنة بـ 28.70 مليار دقيقة اتصال خلال العام 2014.

وازدادت الحركة في شبكة الهاتف المتحرك بنسبة 10% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014 وارتفع حجم الاشتراكات في الهاتف المتحرك بنسبة 7% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014 وسجلت بنغلادش أعلى عدد دقائق مكالمات دولية صادرة من الدولة بنسبة قدرها 43%.

وانخفض إجمالي عدد الرسائل النصية القصيرة من 2 مليون خلال العام 2014 إلى حوالي 1.5 مليون خلال العام 2015، والرسائل متعددة الوسائط من 20 مليون خلال عام 2014 إلى 6 ملايين رسالة خلال الفترة ذاتها.

%84

كشف التقرير عن توجه ملحوظ من قبل العملاء للاشتراك بخدمات الإنترنت عالي السرعة مع مرور الوقت، حيث اشترك أكثر من 84% من السكان بسرعات الإنترنت التي تتجاوز 4 ميغابت في الثانية في عام 2015.