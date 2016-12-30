«رايدن»: ارتفاع أسعار الفيلات في دبي

كشف تقرير مؤسسة «رايدن العقارية» عن أن أسعار بيع الفيلات في دبي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.5%، مع أنها تراجعت بنسبة 0.02% خلال شهر نوفمبر الماضي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات في كل من دبي وأبوظبي شهد حالة من الاستقرار خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت مؤسسة «رايدن العقارية» إلى تراجع طفيف في مؤشر عقارات دبي بمقدار 0.02 نقطة من 260.48 إلى 260.46 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.01% في الشهر المذكور من العام الجاري، بينما تراجعت الأسعار بنسبة 0.3% في الشهر نفسه. واستقرت أسعار مبيعات الشقق في دبي خلال شهر نوفمبر، لكنها تراجعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

العقارات السكنية

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقارات السكنية المؤجرة بمقدار 0.7 نقطة من 96.5 إلى 95.8 نقطة، ما يمثل تراجعاً بنسبة 0.7% في شهر نوفمبر، وبنسبة 6% على أساس سنوي. وانخفضت الإيجارات السكنية بنسبة 0.54% على أساس شهري في نوفمبر وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، بينما بلغ التراجع الشهري 1.57% في إيجارات الفيلات، و8.2% على أساس سنوي.

وفي أبوظبي، استقرت أيضاً أسعار العقارات والإيجارات في شهر نوفمبر العام الجاري، حيث تراجع مؤشر العقارات بالنسبة نفسها (0.02 نقطة) من 81.8 إلى 81.6 نقطة، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0.22% في الشهر المذكور، أو تراجع بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

مبيعات الشقق

وسجلت أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي ارتفاعاً في شهر نوفمبر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.05% في ذاك الشهر، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.4%. وسجلت أسعار بيع الفيلات في أبوظبي تراجعاً في نوفمبر العام الجاري بنسبة 1.04% على أساس شهري، وانخفضت بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وشهدت أسعار العقارات المؤجرة في أبوظبي انخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة من 64.2 نقطة، بما يعادل تراجعاً بنسبة 1.15% في شهر نوفمبر العام الجاري، بينما بلغت نسبة التراجع على أساس سنوي 2.8%.

وانخفضت القيمة الإيجارية للشقق بنسبة 1.38% على أساس شهري، بينما بلغت نسبة التراجع على أساس سنوي 3.4%. وتراجعت إيجارات الفيلات في نوفمبر من العام الجاري بنسبة 0.44% على أساس شهري، وبنسبة 0.3% على أساس سنوي.