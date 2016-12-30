«أراضي دبي» تبحث خطة شركة «عزيزي» العقارية لتطوير 50 مشروعاً جديداً

عقد الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة اجتماعاً مع قيادات شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، لبحث خطة الشركة لتطوير 50 مشروعاً جديداً في مختلف مناطق دبي خلال عام 2017. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في دبي، والوضع الراهن في السوق، والتوقعات للعام القادم، فضلاً عن بعض التعديلات التنظيمية.

وتتراوح مراحل هذه المشاريع حالياً ما بين التفاوض لتملك الأراضي، واستخراج الموافقات اللازمة، وأعمال التصميم. وتندرج خطة مشاريع عزيزي للتطوير العقاري للعام 2017 في إطار إستراتيجية شاملة تنتهجها المجموعة للاستثمار في الأسواق القوية التي تتمتع بعمق واستقرار واضحين.

ويتطلب إنجاز هذه الإستراتيجية الاستثمارية تفعيل التعاون، وإجراء دراسة وتحليل للوضع الراهن في سوق العقار. وتوصلت «عزيزي للتطوير العقاري» في ختام الاجتماع المثمر مع دائرة الأراضي والأملاك إلى أن ثقتها بقدرة السوق على تحقيق عائدات مرتفعة تبدو في محلها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «نود في البداية التوجه ببالغ الشكر والامتنان إلى السادة دائرة الأراضي والأملاك بدبي على ما يقدمونه من خدمات ودعم، وعلى التزامهم الدائم بضمان ازدهار هذه المدينة دائمة النمو. وكان الاجتماع مثمراً جداً، وقد عزز من ثقتنا بإمكانيات العام 2017. ويؤكد هذا التقدم المبكر مدى التزامنا بإنجاز الخطة المعلنة للعام القادم».

وأكد فرهاد بأن دائرة الأراضي والأملاك تفتح المجال كاملاً أمام المستثمرين، وذلك في إطار رؤيتها لتحويل دبي إلى الوجهة العقارية الأولى في العالم. وأضاف: «تقوم الدائرة بوضع قوانين عقارية واضحة وشفافة، وتنفيذها بهدف المساعدة في حماية حقوق المستثمرين العقاريين. وقد أكد الاجتماع على الاتجاه التصاعدي للأسعار، وبالتالي يمكن للمستثمرين الأذكياء البدء بشراء العقارات الآن ليحققوا عائدات كبيرة في العام 2017. ونحن نتوقع أن تصل أسعار العقارات في العام القادم إلى مستويات غير مسبوقة».

وتمثل خطة مشاريع عام 2017 إضافة كبيرة إلى محفظة مشاريع الشركة، والتي تضم حالياً 20 مشروعاً مختلفاً في كافة أرجاء دولة الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليار درهم.