«فوربس»: دبي ضمن أسرع مدن العالم نمواً

قالت مجلة «فوربس» العالمية إن دبي تعتبر من أسرع مدن العالم نمواً، وإن الإمارة سوف تشهد مزيداً من التغير.

ولفتت «فوربس» إلى أن هناك كثيراً من المدن في العالم تحاول أن تتحول إلى مراكز للأعمال من خلال الإعفاءات الضريبية والإصلاحات والتمويل الحكومي، وتستنسخ تجربة دبي الرائدة.

وأشارت المجلة إلى أن دبي تتحرك بشكل كبير وسريع في هذا الاتجاه، فهي تضع نفسها في صدارة الأعمال والعلوم والإنفاق العام، وتصنع برامج تهدف إلى جذب أفضل 30 مشروعاً جديداً من أنحاء العالم إليها لحل المشكلات، موضحةً أن الإمارة تهدف من ذلك إلى تعزيز الابتكار حتى تستطيع الفوز بصناعات المستقبل.

وأضافت أنه تم تخصيص صندوق بنحو 275 مليون دولار للمشاريع الجديدة، بحسب مؤسسة دبي للمستقبل، المحرك الرئيس لتشجيع ثقافة الأعمال، كما منحت حكومة دبي عقوداً تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار للمشاريع الجديدة.

ونقلت مجلة «فوربس» عن سيف العليلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، قوله إنها حرب اقتصادية، ولكي تجذب الاستثمارات لا بد أن تعمل على قضايا المصلحة العامة، مثل مجال الصحة وتطبيق القانون والهجرة.