«دبي القابضة» تحتل مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين العالميين إقليمياً

صنفت مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي إنتلجنس) الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز اللندنية «دبي القابضة» في مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين العالميين أقليمياً، حيث احتلت مجموعة دبي القابضة المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الشركات الدولية المستثمرة في الشرق الأوسط.

وأظهرت قائمة «أكبر الشركات المستثمرة في العالم خلال العام» أن المجموعة استثمرت في 5 مشاريع عالمية خلال فترة الاثني عشر شهراً التي رصدتها القائمة والممتدة بين سبتمبر 2015 وأغسطس 2016، لتأتي بذلك قبل أي مؤسسة من منطقة الشرق الأوسط نفسها.

إذ حلت في المركز الثالث بعد شركة «هواوي تكنولوجيز» التي جاءت في المركز الأول مع تنفيذها 7 استثمارات في مشاريع، وجاءت شركة «3 إم» في المرتبة الثانية بـ 6 مشاريع.

كما ضمت قائمة أكبر 10 مستثمرين في الشرق الأوسط خلال نفس الفترة مجموعة ماجد الفطيم التي جاءت في المركز الثامن مع تنفيذها 4 استثمارات خلال نفس الفترة. كما احتل بنك أبوظبي الإسلامي المركز الثاني ضمن قائمة أكبر المستثمرين الدوليين في أفريقيا، مع استثماره في 8 مشاريع.

إدارة

وتدير دبي القابضة أعمالها في 24 دولة حول العالم من خلال 3 شركات رائدة هي: مجموعة تيكوم، التي تتولى إدارة 10 من أنجح مجمعات الابتكار، ومجموعة جميرا، التي تتولى تشغيل محفظة فاخرة من الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية؛ ومجموعة دبي للعقارات، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة.

وكانت المجموعة قد نجحت برفع صافي أرباحها مع نهاية العام الماضي بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 5.83 مليارات درهم مقارنة مع 4.68 مليارات درهم خلال 2014، فيما نمت إيراداتها بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 14.53 مليار درهم، مقارنة مع 12.63 مليار درهم في 2014.

أكبر المستثمرين دولياً

احتلت شركة أمازون صدارة قائمة أكبر الشركات المستثمرة على المستوى الدولي، حيث نفذت 59 استثماراً خلال الفترة بين سبتمبر 2015 وأغسطس 2016، كان نحو 60 في المئة منها في القطاع اللوجيستي، وقد تركز 37 في المئة من تلك المشاريع في المملكة المتحدة.

وجاءت شركة دويتشه بوست في المركز الثاني، نفذت 53 استثماراً تركز معظمها في غرب أوروبا، آسيا الباسفيكي، شرق أوروبا، كما قامت شركة دي إتش إل التابعة لها باستثمار 171 مليون دولار لمضاعفة وجودها في المكسيك.

وحلت شركة ميتسوبيشي اليابانية في المركز الثالث، نفذت 49 استثماراً تركز 38 في المئة منها في صناعة المعدات، وجاءت شركة تويوتا موتور في صدارة قائمة المستثمرين في أميركا الشمالية مع قيامها بتنفيذ 12 استثماراً، من بينها مركزان للأبحاث والدراسات، كما استثمرت في العديد من الدول بما فيها الأرجنتين وتشيلي.

وبرزت ديلمر كأبرز مستثمر صاعد في أوروبا خلال نفس الفترة مع قيامها بالاستثمار في 8 مشاريع ضمن المنطقة، بما فيها استثمار بقيمة 1.12 مليار يورو في مصنع بالمجر.