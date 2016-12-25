افتتاح منتجع «نيكاي بيتش» بجزيرة اللؤلؤة بدبي

بدأ منتجع وسبا «نيكاي بيتش» بجزيرة اللؤلؤة بدبي في استقبال الضيوف والنزلاء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول العالم لقضاء أروع العطلات بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال الكسندر شنايدر المدير العام لمنتجع وسبا «نيكاي بيتش» أن فريق المنتجع البالغ عددهم 290 شخصاً من 67 دولة جاهز لاستقبال الضيوف والنزلاء والعمل على توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم.

وذكر أن المنتجع يعتمد على المواهب وتنوع الثقافات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، التي ربما لا تتوفر في أي مكان آخر؛ باعتبار أن هذا المنتجع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث يجمع بين نادٍ شاطئي متميز ومنتجع فاخر يضم فيلات خاصة تشمل حوض سباحة وحديقة داخلية لتناسب خصوصية العائلات القادمة من دول مجلس التعاون.

وأضاف قائلاً: يتبع المنتجع نهجاً مختلفاً في مجال الضيافة والترفيه وخدمات لا مثيل لها في منطقة الخليج، ونظراً لتميزنا الملحوظ ستكون معدلات الإشغال في الأسبوع الأول من يناير 2017 عالية جداً.

يضم المنتجع 117 غرفة وجناحاً و15 فيلا مع مسبح خاص و63 شقة سكنية مزودة بمرافق ترفيهية تعكس تصميم العلامة التجارية الأنيق والمعاصر، ويقع المنتجع على مساحة تصل إلى 52,000 متر مربع في جزيرة لؤلؤة جميرا. يتميز المنتجع بردهة Nikki Prive باستضافة فرق موسيقية ليستمتع الضيوف بعروض موسيقية حية وبمطعم Café Nikki الكاريبي بقائمة مأكولات لاتينية شهية محضرة على أيدي طهاة عالميين.

قال الكسندر: يتركز المنتجع على مفهومين أساسيين وهما: الهندسة المعمارية الحديثة والديكور الداخلي الأنيق المصمم باللون الأبيض، والخدمات الترفيهية ذات المستوى العالي وأجواء الاسترخاء الاستثنائية.

وتحدث عن أهمية مواكبة الأفضل في دولة الإمارات قائلاً: إن مواطني ومقيمي دولة الإمارات يتطلعون دوماً لرؤية وتجربة الأفضل والأكثر تطوراً، حيث تعد الدولة وجهة مهمة للعديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية والتسوق والمأكولات، ونحن نتبع رؤية القيادة الحكيمة لتقديم تجربة فريدة من نوعها لإسعاد جميع الضيوف.

وقال: تتميز إمارة دبي بكونها وجهة سياحية عالمية وآمنة في آن واحد، حيث تستقبل عدداً كبيراً من السياح لجودة المرافق والخدمات المقدمة في جميع مراكز التسوق والفنادق وغيرها.

وفي السياق، يستعد منتجع وسبا Nikki Beach دبي لاستقبال ضيوفه خلال رأس السنة الميلادية بحفل ترفيهي مشوق وأنيق بحضور عدد من الموسيقيين ومشاركة فرق ترفيهية عالمية.

علامة عالمية

وإلى ذلك، قام رجل الأعمال جاك بنرود بتقديم مفهوم النادي الشاطئي الفاخر من خلال مجموعة «نيكاي بيتش» في عام 1998، حيث يجمع المفهوم بين الموسيقى والترفيه والطعام والسينما والموضة والفن في آن واحد.

وقد شهدت المجموعة نمواً هائلاً لتصبح علامة تجارية عالمية تتركز على الضيافة الفخمة وتجمع بين قطاع الفنادق والمنتجعات وأسلوب الحياة الفاخر ونادي الشاطئ والمناسبات الخاصة وحملة «نيكي كيرز» الخيرية.