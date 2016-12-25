غرفة الشارقة تدعو للاستثمار الزراعي في مصر

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعضاءها إلى الاستثمار المباشر في مشاريع استصلاح أراضٍ زراعية في جمهورية مصر العربية، وإلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة والمتنامية بين دولة الإمارات ومصر.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، القنصل التجاري المصري، الدكتور يونان إدوارد، على رأس وفد مرافق، وذلك تكليلاً لنجاح الزيارة السابقة، التي قام بها القنصل التجاري المصري للغرفة الأسبوع الماضي.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في مقر غرفة الشارقة، بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، وعبد الحميد دمرداش رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، على إقامة ندوات وورش عمل في كل من مصر والشارقة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والمجدية للمستثمرين ورجال ورواد الأعمال الإماراتيين والمصريين.

كما جرى الاتفاق على تعزيز الاستفادة من المركز المصري للخدمات، وكذلك تفعيل مشاركة رجال الأعمال المصريين في المعارض التجارية الدائمة التي يتيحها مركز إكسبو الشارقة لإقامة معارض مصرية للتعريف بالمنتج المصري، وبناء العلاقات التجارية مع مجتمع الأعمال المحلي.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على عمق العلاقات الإماراتية المصرية وتميزها، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية والاقتصادية والتجارية التاريخية التي تربط إمارة الشارقة مع مصر.

وقال العويس إن غرفة الشارقة حريصة على تقديم كل ما يلزم من الدعم والمساندة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، في سبيل الارتقاء بعلاقات التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، لما فيه مصلحة الإمارات ومصر، وبما ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه العلاقات من قيادتي البلدين.

ورحّب رئيس الغرفة، بالطرح الذي تقدّمت به الملحقية التجارية المصرية، بشأن مشروع استصلاح أراضي زراعية في مصر من قبل مستثمرين إماراتيين، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة لن تدخر جهداً لتشجيع أعضائها على الاستثمار المباشر في هذا المجال، إلى جانب العمل على إيجاد فعاليات مشتركة أخرى، تخدم قطاع الأعمال في البلدين في المدى المنظور.

مباحثات

من جانبه، اعتبر القنصل التجاري المصري، الدكتور يونان إدوارد، أن زيارة الملحقية التجارية المصرية إلى غرفة الشارقة للمرة الثانية خلال أسبوع، جاءت استكمالاً للمباحثات والنقاشات التي جرت في الاجتماع الأول، وتكليلاً لنجاحها، وكذلك لوضع التصور الشامل للشروع في بلورة ما تم الاتفاق عليه.

وأعرب الدكتور إدوارد، عن شكر وتقدير الملحقية التجارية المصرية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، لما تقدمه من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إمارة الشارقة، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية والتجارية التي تخدم مجتمعي الأعمال في كل من مصر والإمارات.

كما حض القنصل التجاري المصري، رجال الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في استصلاح الأراضي الزراعية في مصر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا المجال، وخصوصاً لرجال الأعمال الإماراتيين، نظراً للمكانة التي يحظى بها أبناء الإمارات عموماً في قلوب المصريين.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد وصل عدد الشركات والمؤسسات الاقتصادية المصرية العاملة في إمارة الشارقة، إلى أكثر من 1351 منشأة تجارية وصناعية.

عروض الربيع

ومن جهة أخرى، دعت الغرفة، المحال التجارية ومراكز التسوق وتجار التجزئة العاملين في الإمارة، للتسجيل والمشاركة بفعالية «عروض ربيع الشارقة 2017»، التي تنظمها الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، في الفترة من يوم الخامس من يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وتقدم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدداً كبيراً من التسهيلات والمزايا للمحال التجارية المشاركة في العروض، مثل تسهيل استخراج التصاريح بأسرع وقت، وتنظيم الحملات الترويجية الكبرى في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، لتسويق بضائعهم والتعريف بها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

بالإضافة إلى وضع لوحات إعلانية خارجية في مختلف مدن الإمارة، ومجسمات دعائية متعددة، وإطلاق حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم المختلفة. وأكدت الغرفة أن عروض ربيع الشارقة، تمثل فرصة كبرى للمحال التجارية ومراكز التسوق وقطاع تجارة التجزئة لعرض منتجاتهم وزيادة نسبة المبيعات بدرجة كبيرة لقطاع واسع من الجمهور.