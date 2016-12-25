«منازل» تسلم فيلات أولى مراحل «الريف 2» سبتمبر المقبل

تسلم شركة منازل العقارية أولى مراحل مشروع الريف 2 للمشترين بداية شهر سبتمبر المقبل على أن تسلم بقية فيلات المشروع البالغ عددها 660 فيلا على ثلاث مراحل خلال عام 2018.

صرح بذلك لـ«البيان الاقتصادي» أمس محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحاً أن «منازل» طرحت فيلات المشروع البالغ عددها 860 فيلا على مرحلتين، ووصلت نسبة الإنجاز في أولى المراحل نحو 70 في المئة بينما تراوحت في فيلات المرحلة الثانية ما بين 40 في المئة إلى 45 في المئة.

ويحظى «الريف 2» بموقع متميز في منطقة السمحة، على طريق أبوظبي - دبي وبالقرب من ميناء خليفة ومنطقة الشيخ خليفة الصناعية «كيزاد» ويمتد المشروع على مساحة 465 ألف متر مربع، ويضم 860 فيلا دوبلكس ومرافق ترفيهية ومجمعات تجارية.

مراحل

وأوضح القبيسي أن الشركة حددت أربع مراحل لتسليم الفيلات إلى المشترين تبدأ الأولى بداية شهر سبتمبر المقبل بتسليم 200 فيلا، يليها تسليم 220 فيلا أخرى في شهر فبراير 2018 على أن يتم تسليم بقية الفيلات خلال عام 2018.

وأشار إلى أن «الريف 2» يتميز بنوعين من الفلل الدوبلكس أحدهما يتكون من 3 غرف نوم والآخر يتكون من غرفتي نوم وغرفة معيشة بإجمالي مساحة تقدر بـ 2330 قدماً مربعة لكل فيلا بالإضافة إلى موقفين للسيارات.

وأطلقت شركة منازل مشروع فلل «الريف 2» في نوفمبر 2014، كما أعلنت عن المرحلة الثانية خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي 2015، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم لفيلات المرحلة الأولي و1.8 مليون درهم لفيلات المرحلة الثانية.

إقبال

ونوه القبيسي بأن إقبال المشترين المواطنين والمقيمين على «الريف 2» كان كبيراً للغاية مثل مشروع فيلات «الريف 1» لافتاً إلى أن الشركة باعت 95 في المئة من فيلات «الريف 2».

وذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع حالياً تتجاوز مليارين من الدراهم مؤكداً أن الشركة لم تواجه أية صعوبات لتوفير التمويل اللازم للمشروع، وقال «وضعنا بدائل مرنة للتمويل وعقدنا اتفاقيات تمويلية مع بنوك ومؤسسات تمويلية متميزة ولم يواجه عملاؤنا صعوبات تمويلية تذكر.

وشدد القبيسي على أن أسعار الفلل بالمشروع تنافسية بالنظر إلى ما يتوفر فيها من رفاهية وإمكانات تناسب جميع الأذواق وتلبي احتياجات نمط الحياة اليومين لافتاً إلى أن مشروع الريف 2 يعد مجتمعاً متكاملاً يضم جميع الخدمات والمرافق.