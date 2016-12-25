مايفير مون للرائدات: اكتشفن فجوات السوق

دعت رائدة الأعمال البارونة مايفير ميشيل مون، مؤسسة علامة التصميم البريطانية «ألتيمو براندز»، رائدات الأعمال الجديدات أو الراغبات في تنفيذ مشاريعهن الخاصة إلى ضرورة استكشاف الفجوات في السوق، والتأكد من وجود حاجة لأعمالهن، مع ضرورة إلقاء نظرة وافية على المنافسين في نفس المجال اللاتي يردن العمل به، ومعرفة كيف يدير هؤلاء المنافسون أعمالهم وكيف يمكن لرائدة الأعمال تطوير عملها لتتميز عن المنافسين.

وترى البارونة مايفير ميشيل مون، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، أنه من أجل خلق المزيد من الفرص لريادة السيدات لا بد أن يتوفر الدعم لأي شخص يفكر بريادة مشروع.

وأنه ينبغي أن يغتنم رواد المشاريع من الرجال والسيدات كل فرصة لبناء علاقات جديدة وتعلم بعضهم من بعض. وعليهم أيضاً أن يفكروا باغتنام فرص التدريب بإشراف خبراء، للتعلم من النماذج الناجحة.

وأكدت في مقابلة مع «البيان الاقتصادي» أنه من المهم لمنظمي الفعاليات أن يضعوا بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد رائدات الأعمال، وأن يفكروا بكيفية إشراك السيدات ودعمهن بأي وسيلة ممكنة.

وقالت أستاذة التخطيط المالي، ورائدة الأعمال، ومؤلفة مجموعة من أكثر الكتب مبيعاً في العالم، إنها تجد نفسها مسرورة بأي حفل لتوزيع جوائز على السيدات، فمثل هذه الفعاليات تعتبر نقطة التقاء بين الناس لتشجيع بعضهم البعض، والتفاعل مع أشخاص جدد لبناء شبكات قوية من العلاقات البناءة مع أصحاب المشاريع المشابهة.

تحديات

وفيما إذا كانت المرأة تواجه تحديات أكثر من الرجل في ريادة المشاريع، أجابت مايفير ميشيل مون: الصورة التقليدية أن السيدات ينجبن الأطفال لذا يضطررن إلى الانقطاع عن أعمالهن للاعتناء بهم. لكن لا أعتقد أن هناك أي عوائق أخرى تواجه سيدات الأعمال غير تلك التي تواجه رجال الأعمال بطبيعة الحال.

لعل أكبر التحديات التي تواجهها السيدات تكمن في الانطباعات الخاطئة المترسخة في أذهانهن، لكن ما إن يستعدن الثقة بأنفسهن سيدركن أن التحديات التي تواجه الجنسين هي نفسها.

وحول كيفية موازنة المرأة الناجحة بين حياتها الشخصية والمهنية في حال قررت السعي لتحقيق أحلامها رغم التزامات تربية الأطفال ترى مايفير أن التخطيط أساس كل نجاح، إذ عليها أن تضع جدولاً لقضاء وقت مع أعز الناس، وأوقات أخرى للراحة.

فالجسم يحتاج إلى الراحة بعد التعب، لذا على المرأة أن تدلل نفسها من حين لآخر. ولا شك أن القيام بذلك عامل تحفيزي يشحن الجسم والذهن بالطاقة استعداداً لتحديات الغد.

حدس

وسأل البيان الاقتصادي البارونة مايفير ميشيل مون كيف يكون حدس الإنسان مهماً في اتخاذ قراراه، خصوصاً بالنسبة للمرأة التي تعرف باعتمادها على الحدس أكثر من الرجل، فقالت: أنا أحرص دائماً على اتباع حدسي، وأعتقد أن هذا مهم جداً.

طبعاً عليك أن تقوم بعمل دراسة حول خلفيات الموضوع وبذل الجهد المطلوب قبل اتخاذ القرار، لكني اكتشفت بالتجربة أن تجاهل حدسي يمكن أن يكلفني الكثير. أنصح دائماً بتجميع أكبر قدر من المعلومات أولاً، ثم تسليم دفة الأمور للشعور الداخلي لاتخاذ القرار المناسب. وإذا أحسستُ أن أمراً ما ليس على ما يرام، أبتعد عنه.

نصيحة

وسألناها عن نصيحتها لرواد الأعمال الذين يخططون لإنماء أعمالهم، فقالت: ينبغي إلقاء نظرة وافية على المنافسين، لنعرف كيف يديرون أعمالهم وكيف يمكنك أنت تطوير أعمالك لتتميز عن المنافسين. استكشف الفجوة في السوق، وتأكد من وجود حاجة لأعمالك.

هل تريد بعد أن تنمّي أعمالك أم أن تصدم لمعرفة عدم وجود طلب كافٍ على منتجاتك أو خدماتك؟ بالطبع لا. الابتكار جزء لا يتجزأ من عملية التطور. هل يمكنك أن تقوم بشيء مختلف؟ أن تقدم خدمة أفضل؟ أن تحافظ على عنصر التجديد لضمان اهتمام عملائك دائماً؟

أخطاء

وحول الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند بدء مشاريعهم؟ وكيف يمكن تلافيها؟ قالت: الإنفاق أكثر من اللازم. الكثير من المستثمرين فور أن يبدؤوا مشاريعهم يصرفون الكثير من الأموال عليها. ونصيحتي لأصحاب المشاريع الجديدة أن يضبطوا مصاريفهم عند الحد الأدنى.

من الأفضل أن تبدأ المشاريع صغيرةً ثم تكبر تدريجياً. لا داعي لإطلاق جميع المنتجات والخدمات في وقت واحد، لأن البساطة مطلوبة والتركيز على نقاط القوة مهم في أول مرحلة. عند إطلاق المشروع، ينبغي عليك أن تكون على أهبة الاستعداد لاستباق الأحداث قبل وقوعها، ومقبلاً على خطواتك القادمة بجرأة. لا تختبئ خلف جهاز الكمبيوتر بل انطلق إلى آفاق العمل الجاد دون تأخير.

ندم

وفيما إذا كانت هناك أمور ندمت عليها خلال حياتك المهنية؟ هل كان يمكن تجنبها؟ أم أنها كانت تجارب ضرورية، تقول مايفير ميشيل مون: لقد كنت سريعة الثقة بالناس في الماضي، وقد خذلني الكثيرون. والآن أحاول أن أقلل من المخاطرة مع كل شخص وفي كل جانب له علاقة بأعمالي.

أفكر دائماً بالسلبيات المحتملة لكي أستعد لها قبل وقوعها. ومن خلال ذلك يمكنني التركيز على أولوياتي، وكافة الجوانب الإيجابية. لا أندم على أي شيء. كل يوم يمثل بالنسبة لي درساً جديداً، وما زلنا في مدرسة الحياة. وكلما كانت الدروس أصعب، ازداد المرء قوة وحكمة، وازداد انتباهاً لكيلا يقع في الأخطاء نفسها مرة أخرى.

حظوظ

وعن الدور الذي تلعبه الفرص والحظوظ في حياة رواد الأعمال، تقول: للفرص والحظوظ دور هام جداً. فكونك من رواد الأعمال والاستثمار يعني ضمنياً الخوض في مخاطر جمة، ولا مفر من المخاطرة طبعاً لكن ينبغي التقليل من آثارها المحتملة.

يجب أن تحاول التقليل من المخاطر بألَّا تترك أي شيء للصدفة، بقدر المستطاع. الفرص تتوفر في كل مكان، والمستثمر الذكي هو الذي يقتنص الفرص الجيدة ويحسن استغلالها بأفضل شكل ممكن.

إنجازات

تلقت مايفير مون تكريماً من ملكة بريطانيا بمنحها وسام الإمبراطورية البريطانية لإسهاماتها في مجال الأعمال. وتصنّف ضمن روّاد الأعمال الأبرز في المملكة المتحدة. وشاركت أخيراً بمؤتمر رواد الأعمال المتميزين الذي استضافته دبي.

وبعد إلقائها كلمة في فعالية جمعت الرئيسين السابقين الأميركي بيل كلينتون والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف، تم تشجيعها لمواصلة إلقاء الخطابات الملهِمة حول العالم. وسجّلت 15 اختراعاً وعلامة تجارية، وفي عام 2015، أصدرت كتابها «My Fight to the Top».