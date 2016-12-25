«O2» للاتصالات التسويقية تفوز بجائزتين من «مينا»

احتفلت شركة «O2» للاتصالات التسويقية بنهاية عام 2016 بحصولها على جائزتين من جوائز مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا «مينا» 2016، حيث حصل محمد جهماني الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة على جائزة «أفضل قادة الأعمال»، كما حصدت الشركة جائزة رضا العملاء عن عملها خلال العام.

وأقامت «مينا» في عامها الرابع، حفل توزيع الجوائز في برج العرب بدبي في 15 ديسمبر الجاري، بحضور نخبة من قادة الأعمال بالمنطقة.

يتم منح هذه الجوائز تقديراً لالتزام الشركات باتباع خطى التميز والتفوق، ووضع معايير جديدة لأفضل الممارسات والإستراتيجيات الإبداعية في هذا المجال.

ويتم منح جائزة أفضل قادة الأعمال كل عام لمجموعة من رؤساء الشركات في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم اختيارهم بمعرفة لجنة من الخبراء في مجال الاتصالات التسويقية. ويحصل الفائزون على التقدير والثناء عن مبادراتهم المبتكرة وإنجازاتهم الاستثنائية في مجالات عملهم، وتعكس هذه الجائزة تميزهم بين جميع نظرائهم في المجتمع المهني.

وقال الجهماني: «لقد مر 11 عاماً على تأسيس الشركة، وأفتخر بقدرتنا على تحقيق مكانة متميزة وسط المنافسين وتحقيق إنجازات ملحوظة وبارزة في هذا الوقت».

وفيما يتعلق بجائزة رضا العملاء، يتم تكريم الشركات الفائزة من جميع أنحاء المنطقة على التزامهم الكبير بتحقيق رضا العملاء، حيث تعتبر الجائزة تقديراً للمؤسسات التي تتبنى أساليب إبداعية ومبتكرة لتلبية احتياجات عملائها وتحقيق رضاهم من خلال تقديم خدمات جيدة وملائمة تمتثل لأعلى المعايير الدولية.

وقالت لبنى البنا المديرة التنفيذية لشبكة الشركة، «كان 2016 عاماً رائعاً في O2، وقد حظينا بفرصة للتعاون مع مجموعة رائعة من العملاء مثل مجموعة تيكوم، وإعمار، واتصالات.

ويعتبر تحقيق رضا العملاء من أهم محاور العمل في الشركة، ويؤكد الأسلوب المهني المرتكز على النتائج والذي يتبعه فريق عملنا إلى بذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات العملاء بما يفوق التوقعات. وتعتبر الجائزة بمثابة شكر وتقدير على جهودنا وإصرارنا».