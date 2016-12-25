فروق دوافع الأعمال عند الجنسين

قال رجل الأعمال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ: إن دافع الرجل للدخول في ريادة الأعمال يكون مادياً ولزيادة الدخل، أما المرأة فغالباً ما تدخل هذا المجال لشغل وقت فراغها. علاوة على الجانب المادي أيضاً.

كما أن الرجل يدخل ريادة الأعمال في سن صغيرة قبل المرأة التي تدخل هذا المجال بعد أن تكوّن رأس المال اللازم، والرجل يتسم بالجرأة بينما المرأة تكون عاطفية. وعن مدى قبوله شراكة امرأة، قال: نعم؛ أوافق بشرط عدم مشاركتها في اتخاذ القرار. وحول التنافس بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال يرى بأنه تكاملي لا تنافري.

وأضاف أن ريادة الأعمال مهمة جداً في تنمية اقتصاد الدول وخاصة في الإمارات التي تميزت في هذا المجال؛ ففي معظم الدول تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 70 في المئة من اقتصاد الدولة، ولكن في الإمارات تمثل من 80 - 90 في المئة.