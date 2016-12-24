جمارك دبي: 952 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية

عززت دبي دورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية بمواكبة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة "الإمارات ما بعد النفط"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، فقد حققت دبي في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من عام 2016 نمواً بنسبة 11% في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نموا بنسبة 12% ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، وسجلت كمية الصادرات نمواً بنسبة 8% ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5% ليصل وزنها 12.17 مليون طن، ومع هذا النمو في الكميات بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازاً جديداً يؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق المزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، بفعل تطور البنية التحتية للدولة عموماً و إمارة دبي على وجه الخصوص، ما يمكنها من جذب المزيد من التجارة العالمية عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية نتيجة لاختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم واستثماراتهم".

المركز الأول عالمياً



وأضاف سلطان أحمد بن سليم: " يتقدم قطاع التجارة الخارجية بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ونعمل على تعزيز دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، من خلال الابداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين بهدف إسعادهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التطوير الشامل لدولتنا على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة".

حزمة خدمات متكاملة



وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: " تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي، ولذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض، تتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة للعارضين، ولدينا أيضاً برنامج مكثف لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الخدمات الرائدة التي قمنا بتطويرها مؤخراً، فقد أطلقنا، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، سيربط الدولة تجاريا وجمركيا مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات".

وأضاف أحمد محبوب مصبح: "أطلقت جمارك دبي كذلك تطبيقاً ذكياً متميزاً لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية من خلال منصة "مساحة العمل الذكية"، التي تمكن المتعاملين من تسهيل عملية إنجاز البيان الجمركي وتسريعها، عبر اختصار الوقت اللازم للإنجاز إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5 دقائق فقط، بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل سنوياً على المتعاملين، وذلك في اطار جهودنا لإسعاد العملاء والموظفين والموردين والمجتمع بصفة عامة، حيث حصلت الدائرة في العام 2016 على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات على مستوى دوائر حكومة دبي بنسبة 95%، وفقا لنظام قياس مؤشر السعادة الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، كما حصلت جمارك دبي على جائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة في الدورة التاسعة عشر لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015 -2016، بالإضافة إلى 4 جوائز أخرى في هذه الدورة، من ضمنها جائزة الفكرة المبدعة".

وقد دعم التوجُه نحو تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، نمو التجارة الخارجية للإمارة بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، فقد تقدمت الهواتف كافة البضائع في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 مليار، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكمبيوتر 30 مليار درهم، وعززت دبي موقعها العالمي في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نحو 44 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.

أبرز الشركاء التجاريين عالمياً



وتقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نحو 120.8 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نموا بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم، وحافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم، فيما جاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 لتسجل نمواً بنسبة 64% وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.