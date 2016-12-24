الاتحاد للطيران تتعاون مع «يوني واي» لتعزيز السياحة الصينية في المغرب

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تنظيم حملة «1.000 زائر صيني إلى المغرب بين فبراير ويونيو 2017»، وذلك بالتعاون مع شركة «بكين يوغو ورلد إنترناشيونال ترافل سيرفيس» المحدودة (يوني واي)، أكبر مشغل للجولات السياحية متخصص في السياحة المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتعاون شركة الطيران الحاصلة على تصنيف الخمس نجوم المعتمد من سكاي تراكس كذلك مع هيئة السياحة المغربية لدعم المبادرة الطموحة المتمثلة في استقطاب 100 ألف زائر صيني سنويًا إلى المغرب بحلول عام 2018 مدعومةً بسياسة إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب التي بدأ العمل بها في الأول من يونيو 2016.

وتعليقاً على ذلك، أفاد دانيال بارانجر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية بالاتحاد للطيران، بالقول: «يسرنا أن نرى الزيادة الملحوظة على الطلب والاهتمام الكبير للسائحين الصينيين لزيارة المغرب. ولا ريب أن الفضل في ذلك يعود إلى قرار الإعفاء من التأشيرة الذي منحته الحكومة المغربية للمواطنين الصينيين».

وتابع دانيال، قائلًا: «منحت حكومة دولة الإمارات كذلك تأشيرة عند الوصول للمواطنين الصينيين اعتبارًا من الأول من نوفمبر من هذا العام، ما يجعل من أبوظبي محطة توقف مثالية بالنسبة للزائرين قبل عبورهم إلى المغرب. بإمكان السائحين الصينيين قضاء بضعة أيام للاستمتاع بمناطق الجذب في أبوظبي».

ومن جهته أفاد «هي زينبين»، الرئيس التنفيذي في شركة يوني واي، قائلًا: «شهدت الأعوام الأخيرة تزايدًا هائلًا في أعداد المسافرين الصينيين لأغراض الترفيه إلى منطقة الشرق الأوسط».

وبدورها، تحدثت ربيعة تلهيمات، الناطقة الرسمية باسم المكتب الوطني المغربي للسياحة، قائلةً: «نحن واثقون بأننا سنتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في استقطاب 100 ألف زائر صيني كل عام بحلول عام 2018. ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة تعزيز أواصر التعاون مع الاتحاد للطيران لخدمة سوق السياحة الصينية بشكل أكبر.