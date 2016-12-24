خيارات تسوق وترفيه متنوعة في «دبي مول» خلال موسم العطلات

يستعد «دبي مول» لموسم العطلات الشتوية وشراء الهدايا وقضاء الوقت مع العائلة، حيث وفر عدداً مــن الخيارات، التي تتيح لزواره القادمين من خارج المدينة الترفيه طيلة موسم الأعياد، مــع تمديد ساعات العمل حتى الواحــدة بعد منتصف الليل من الخمــيس إلــى الأحــد.

يعد «دبي مول» أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، محتضناً أكثر من 1200 متجر، بما في ذلك متجران متعددا الأقسام، «غالاريز لافاييت»، و«بلومنجديلز»، إضافة إلى «منطقة الأزياء» و«السوق»، ليلبي احتياجات الجميع، سواء كنتم تودون التعرف على المنتجات الجديدة، أو البحث عن الهدايا الأنسب لموسم الأعياد!

يضم «دبي مول» أكثر من 200 مطعم ومقهى تقدم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق والنكهات من كل أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة المطاعم المحاذية للمشي الخارجي.

لا شك في أن «دبي مول» هو أكثر من مجرد مركز تسوق، فهو يضم باقة استثنائية من المرافق الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار. فهنالك «ريل سينما»، لمتابعة أحدث الأفلام، مع أجنحة «بلاتينوم» للراغبين بتدليل أحبتهم مع تجربة مشاهدة فاخرة، أما «حلبة دبي للتزلج»، فتقدم أنشطة لجميع أفراد الأسرة.

يقدم «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في «دبي مول» تجربة ترفيهية وتعليمية مميزة، مع عروض جديدة مميزة، منها قيادة الـ«سكوتر» تحت الماء مع أسماك القرش، ومتجر «ديسكفري» الجديد، الذي يقدم منتجات ذات قيمة توعوية كبيرة تشكل هدايا رائعة في موسم الأعياد. أما «كيدزانيا».

فتمكن الصغار من تمضية أوقات مسلية في تقمص مهن الكبار في مدينة صغيرة مصممة لتناسب أحجامهم. ويمكن لمحبي الديناصورات مشاهدة هيكل الديناصور «دبي داينو» البالغ من العمر 155 مليون عام، بطوله البالغ 24.4 متراً، وارتفاعه الذي يصل إلى 7.6 أمتار.