تحسّن نشاط التوظيف في الإمارات خلال 2017

أكد ماهيش شاهدابوري الرئيس التنفيذي لشركة «تاسك» للأبحاث في دبي: أن نشاط التوظيف في الإمارات سيشهد تحسناً ملحوظاً بحلول نهاية العام 2017، مع تركيز على الوظائف المتخصصة. وسترتفع مستويات التوظيف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطيران والأمن السيبراني والرقمنة، بالإضافة إلى الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم.

وستدفع مشاريع البنى التحتية المخطط لها والجارية التنفيذ على نطاق واسع في دبي عجلة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.

وهذا من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق التوظيف عبر مختلف قطاعات الأعمال. وأوضح «شاهدابوري» أن العام 2016 شهد بروز اتجاه جديد تمثل بارتفاع الطلب على أصحاب المواهب في السوق المحلية.

حيث لم تعد المؤسسات هنا تتطلع لتوظيف الموهوبين من خارج الدولة، الأمر الذي أدى إلى التركيز على توطين الوظائف. وهذا التحول في ذهنية التوظيف، بالإضافة إلى إطار العمل الجديد الذي طرحته وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2017، قاد إلى تعزيز عملية توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

ويشكّل الوافدون في الوقت الراهن ما نسبته 85% من عدد السكان في الإمارات، و95% من العاملين في القطاع الخاص. وهذا المؤشر من المحتمل أن يشهد تغيراً إيجابياً في عام 2017.

وشهد العام الحالي أيضاً زيادة في عدد النساء ضمن القوى العاملة في الإمارات، وذلك على ضوء التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة الإماراتية والتي انعكست بصورة إيجابية من حيث تمكين المرأة الإماراتية في مختلف مواقع العمل بالدولة.

وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا، تقوم المؤسسات في الإمارات بالاستثمار في مجالات الأمن السيبراني والبيانات الضخمة والبنية التحتية السحابية، ما من شأنه أن يرفع من نسبة التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 20% خلال العام المقبل.

وأشار «ماهيش» إلى أن قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية يشكل إحدى نقاط التركيز الرئيسية بالنسبة للحكومة الإماراتية، حيث يتم تخصيص استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستضافة عدد كبير من مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد.