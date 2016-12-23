جائزة «تقدير» لـ«دناتا» لتميّزها في علاقات العمل

نالت عمليات دناتا للشحن «جائزة تقدير»، أول جائزة عالمية تمنح وفقاً للنقاط وتروج وتحتفل بثقافة الجودة في علاقات العمل، تكريماً لالتزامها براحة ورفاه العاملين.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بتسليم الجائزة إلى نائب رئيس أول دناتا للشحن بيرند ستراك، خلال الحفل الذي أقيم في دبي مؤخراً. وحصلت دناتا على تصنيف الخمس نجوم من سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون ضمن فئة «جوائز تقدير». لإنجازاتها في مجال سياسة وثقافة وبيئة العمل.

وقال بيرند ستراك: يشكل العنصر البشري حجر الأساس في دناتا وسبيلنا لتحقيق النجاح، ونحن دائماً نأخذ ممارسات العمل على محمل الجد، وتربطنا علاقات وثيقة مع العاملين. ويسعدنا أن نرى النتائج الإيجابية لمؤشرات الابتكار والإبداع والأداء المتميز للعاملين، والتي أثمرت هذا التقدير، ونأمل أن نواصل النمو والتميز معاً في المستقبل.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جائزة تقدير، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة، التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية، بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

وتهدف الجائزة السنوية إلى حثّ الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال، وتشجيعها على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين طرفي معادلة الإنتاج، وهما أصحاب العمل والعمال في دبي، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين ليس على مستوى الإمارة فقط وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه، ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم.

وتأسست دناتا، عام 1959، واحدة من أكبر شركات خدمات السفر على مستوى العالم، وتعمل في 131 مطاراً، حيث تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفريات وتموين الرحلات في 84 دولة عبر ست قارات. وتخدم دناتا 400 ناقلة جوية عالمية حول العالم، وتخدم كل يوم أكثر من 1600 رحلة جوية تحمل ما يزيد على 7 آلاف طن من الشحنات، كما تساعد أكثر من 222 ألف راكب، وتنجز 19 ألف حجز فندقي وتحمّل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الطائرات.