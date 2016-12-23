«أدنوك للتوزيع» تفتتح 3 محطات خدمة في الشارقة

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، افتتاح 3 محطات خدمة جديدة، هي «سيح المهب» و«أسرار» و«الغافية» في إمارة الشارقة، وذلك في إطار اتفاقية نقل الأصول الموقعة مع شركة «إينوك»، ليصل إجمالي محطات خدمة أدنوك للتوزيع العاملة في الإمارة حالياً إلى 91 محطة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: تمتلك «أدنوك للتوزيع» في الوقت الراهن، شبكة مميزة من محطات الخدمة في الشارقة، وافتتاحنا للمحطات الثلاث الجديدة، يعد دعماً قوياً لخططنا الرامية إلى مواصلة تعزيز مستويات حضورنا الجغرافي على مستوى الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام.

وأضاف: حريصون على إتاحة المجال أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا، ما يحتم علينا مواصلة نهجنا التوسعي في مختلف مناطق الدولة، حيث تتضمن خططنا المستقبلية، إضافة 8 محطات خدمة جديدة إلى شبكتنا في إمارة الشارقة في المستقبل القريب.

المحطات الثلاث

تقع محطة خدمة «سيح المهب» على دوّار السيجي في طريق الذيد مسافي، وجهزت بـ 3 جزر و5 مضخات، وتقدم على مدار الساعة خدمات التزوّد بالوقود بنوعيه خصوصي 95 وسوبر 98 والديزل الصديق للبيئة. وتقع محطة خدمة «أسرار» على شارع النهدة بمنطقة النهدة بالشارقة، حيث جهزت بـ 5 جزر و5 مضخات، إلى جانب متاجر «واحة أدنوك»، ومطعم للوجبات السريعة.

وتقع محطة خدمة «الغافية»، فتقع على شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي بجانب حديقة الغافية، وجهزت بـ 4 جزر و4 مضخات، وتوفر على مدار الساعة خدمات التزوّد بالوقود إلى جانب متاجر «واحة أدنوك». وتستكمل «أدنوك للتوزيع»، التحضيرات اللازمة لإطلاق خدمة الغسيل الآلي السيارات بالمحطة في المستقبل القريب.

محطة الميدان

وشملت أعمال التطوير التي أجريت على هذه المحطات: تحويل العلامة التجارية، وتطوير البنية التحتية . وتهدف «أدنوك للتوزيع» لافتتاح محطة خدمة «الميدان» الجديدة بالكامل بنهاية عام 2016، ليصبح إجمالي عدد المحطات العاملة في إمارة الشارقة 92 محطة.