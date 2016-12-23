3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.7 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 1069 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 720 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 500 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 194 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى. وتصدرت اليفره 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 210 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 110 ملايين.

وسجلت الرهون 1.8 مليار درهم منها 65 رهن أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و173 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جزر العالم بقيمة 742 مليون درهم ورهن بمنطقة نخلة جبل علي بقيمة 252 مليوناً.

وحققت التصرفات أمس 563 مليون درهم حيث تم تسجيل 136 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 380 مليون درهم و55 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 78 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 194 مليون درهم فى منطقة جبل علي الأولى. وتصدرت ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 3 ملايين.