تزايدت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لإمارة أبوظبي بصورة مطردة خلال السنوات الماضية وتميزت بالتنوع الجغرافي والتنوع القطاعي، حيث تم ضخ حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في شرايين الاقتصاد الوطني مما زاده انتعاشاً في ظل حالة الاستقرار وتطور البيئة التشريعية التي زادت المناخ الاستثماري بالإمارة جاذبية.
أبوظبي تستقبل مزيداً من الاستثمارات الأجنبية
تزايدت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لإمارة أبوظبي بصورة مطردة خلال السنوات الماضية وتميزت بالتنوع الجغرافي والتنوع القطاعي، حيث تم ضخ حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في شرايين الاقتصاد الوطني مما زاده انتعاشاً في ظل حالة الاستقرار وتطور البيئة التشريعية التي زادت المناخ الاستثماري بالإمارة جاذبية.