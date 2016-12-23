أبوظبي تستقبل مزيداً من الاستثمارات الأجنبية

خلال دراستها الجامعية، قررت سارة كونك (28 عاما) التخصص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال المعاقين، وفي عام 2013، انتقلت من الولايات المتحدة الأميركية، إلى هايتي، حيث عملت أخصائية في العلاج الطبيعي