المزروعي: إعلان استراتيجيتي الطاقة والمياه العام المقبل

دعا معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» أمس إلى إخطار الأسواق العالمية والمشترين بحصصها لخفض الإنتاج حتى يتكلل قرار المنظمة بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير بالنجاح.

وأكد في تصريحات للصحافيين أمس على هامش ملتقى تكريم الشركاء الإستراتيجيين لوزارة الطاقة في فندق سانت ريجنس بجزيرة السعديات أن دولة الإمارات ودول الخليج كانت سباقة بإخطار المشترين والأسواق العالمية بنسبها المحددة لخفض إنتاج النفط.

وقال «ندعو الدول الأعضاء في أوبك أن تحذو حذونا»، كاشفاً من ناحية أخرى عن انتهاء وزارة الطاقة من إعداد إستراتيجيتين للطاقة والمياه سيتم إعلانهما العام المقبل. ونوه إلى أن الوزارة ستقوم قريبا بعرض استراتيجية الطاقة على الحكومة في بداية العام المقبل تمهيداً لصدور تشريعات بشأنها.

تفاؤل

وأعرب معالي وزير الطاقة عن تفاؤله بالتزام الدول الأعضاء بقرار خفض الإنتاج، وقال «اتخذنا قراراً في منظمة أوبك بخفض الإنتاج ونحن ملتزمون به، ولا أحد يعلم حاليا ماذا سيحدث، ولا نريد استباق الأحداث والحديث عن خطوات إضافية الآن.

وحول توقعاته لتأثيرات قرار خفض الإنتاج قال: أعتقد أنه مع تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يناير، سيقل الفائض من النفط الخام في الأسواق العالمية. ونأمل أن يكون لذلك تأثير إيجابي بحركات تصحيحية في السوق.

استدامة القطاع

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف استدامة قطاع الطاقة في الإمارات بالتركيز على الطاقة المتجددة لافتا إلى أن الإمارات بحلول عام 2020 ستنجز مشروعها للطاقة النووية السلمية. كما ستظهر مشاريع جديدة للطاقة الشمسية. وذكر أن الاستراتيجية تركز على التنوع بين مصادر توليد الكهرباء، مشددا على أن جميع هذه المصادر تركز على الاستدامة والطاقة الخضراء وفق أعلى معايير الكفاءة.

وأوضح أن الوزارة بصدد الإعلان قريباً عن استراتيجية المياه بعد أن تمت إضافة قطاع المياه وخاصة الآبار الجوفية لوزارة الطاقة. وذكر أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها حتى 2036، مؤكدا على أن الاستراتيجية تتصف الشمول وتركز على الحفاظ على ثروة المياه الجوفية. وقال: ستكون استراتيجية المياه معلماً لدول المنطقة حيث تركز على كيفية استخدام وترشيد المياه وكيفية الاستفادة من المياه المعالجة.

وكشف عن مشروع جديد مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لترشيد استهلاك المياه بالنسبة للمواطنين بنسبة لا تقل عن 20% عن طريق أجهزة لترشيد استخدام المياه، مشددا على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد.

إنجازات

وكان معالي وزير الطاقة ألقى كلمة في بداية حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة الطاقة، أوضح فيها أن الوزارة حققت العام الجاري إنجازات كبيرة على رأسها إعلان تطبيق منظمة أوبك الإلكتروني على شبكة الإنترنت، الأول من نوعه في المنطقة حيث إن غالبية معلومات المنظمة كانت سرية.

وعن طريق التطبيق أصبح بإمكان أي مستخدم سواء كان مسؤولاً أو خبيراً أو باحثاً معرفة معلومات مفصلة ودقيقة عن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة من النفط والغاز والكميات المتوفرة منهما ومستقبل الإنتاج والمشاريع وغيرها.

وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري تطبيق شعاع، لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية فوق سطح الممتلكات الخاصة مشيرا إلى أن التطبيق يمكن المستخدم العادي من دراسة هذا الخيار والنظر في جدواه قبل اتخاذ القرار بتركيبه، كما أعلنت الوزارة عن تطبيق «اينوا» لتبادل البيانات المتعلقة بالطاقة والمياه بين الجهات المعنية في الدولة.

إضافة إلى لعبة «Eco Runner» لغرس مبادئ الترشيد لدى جيل المستقبل.

منهاج تعليمي

ونوه بأن الوزارة انتهت هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من إعداد منهاج تعليمي يستهدف تعريف الطلاب بالنفط، تم تدريسه بالفعل للطلاب هذا العام ووصفه بأنه خطوة ممتازة وإيجابية.

وأعلن معالي الوزير خلال الملتقى عن مبادرة بين وزارة الطاقة وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج بالتزامن مع عام القراءة، كما قام بتكريم أكثر من 70 من ممثلي الوزارات والهيئات والشركات التي دعمت الوزارة العام الجاري.

اجتماع أوابك

ترأس الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وفد الدولة إلى الاجتماع الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الذي عقد أمس في القاهرة برئاسة الكويت الشقيقة.

وتم التوافق خلال الاجتماع على التمديد لعباس نقي أميناً عاماً للمنظمة لمدة 3 سنوات أخرى اعتباراً من يناير. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة في الكويت الشقيقة خلال ديسمبر. القاهرة - وام