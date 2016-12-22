الليالي الفندقية في العين و»الغربية« تتجاوز المليون للمرة الأولى

تجاوزت الليالي الفندقية في العين والمنطقة الغربية حاجز المليون للمرة الأولى خلال 10 أشهر.

وأظهرت إحصاءات أصدرتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في المنطقتين أمضوا مليوناً و17.98 ليلة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقابل 986.17 ليلة خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2015 بزيادة بلغ حجمها 31.81 ليلة بنسبة نمو بلغت 3.23% في مؤشر قوي على التنوع السياحي بإمارة أبوظبي.

وأفادت مصادر بالقطاع الفندقي بأن المؤشرات تظهر أن العين والمنطقة الغربية سجلتا أداءً سياحياً قوياً خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث تميزت بزيادة معدلات الإقامة بصورة كبيرة تجاوزت بشكل ملحوظ معدلات الإقامة في مدينة أبوظبي مع إضافة غرف فندقية جديدة للبنية التحتية الفندقية بالعين والمنطقة الغربية.

حيث ارتفع عدد الغرف الفندقية بهما خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بواقع 254 غرفة بنمو 8.22% إلى 3.34 ألف غرفة بنهاية أكتوبر الماضي موزعة بواقع 2889 غرفة ضمن 29 فندقاً بفئاتها المختلفة و445 غرفة ضمن 5 منشآت للشقق الفندقية مقابل 3.09 آلاف غرفة بنهاية عام 2015 موزعة بواقع 2635 غرفة ضمن 28 فندقا بفئاتها المختلفة و6.7 آلاف غرفة ضمن 5 منشآت للشقق الفندقية.