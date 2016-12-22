«دبي لتنمية الاستثمار» تبحث التعاون مع الشركات الكورية

قام وفد مشترك من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومركز دبي للسلع المتعددة أخيراً، بزيارة إلى كوريا الجنوبية لبحث فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستضاف الوفد ندوة في غرفة التجارة والصناعة الكورية بالعاصمة سيؤول حضرها أكثر من 120 شخصاً بينهم ممثلو شركات رائدة في كوريا الجنوبية.

حيث تعرفوا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات بغية تعزيز الابتكارات الصناعية والخدمية فيها. وتم تنظيم الندوة بالتعاون مع «ام. إي. بي. اس للاستشارات»، شريك مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في كوريا الجنوبية.

عروض توضيحية

وتضمنت الندوة عروضاً توضيحية حول نظم الدعم التنافسية التي توفرها الإمارات لتأسيس وتطوير الشركات ومدى سهولة مزاولة الأعمال فيها. وألقى هومين كانج، نائب رئيس قسم الشؤون الدولية وأمين عام الغرفة الكورية، الكلمة الرئيسية .

بينما قدم صني هان، مدير عام دائرة دعم السياسة التجارية في وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية عرضاً توضيحياً حول سوق مجلس التعاون. وتم عقد جلسات فردية مع الشركات الراغبة بتأسيس حضور لها في دبي.

علاقة استراتيجية

وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن علاقة الإمارات مع كوريا الجنوبية استراتيجية بعيدة المدى في العديد من القطاعات الحيوية، وأن الدولة تولي أهمية بالغة لتعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات، مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة نتج عنها العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والتجارية والمشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة.

والتي حققت عائداً تنموياً مهماً لكلا البلدين. وتواصل العلاقات ازدهارها وتوسعها إلى مجالات جديدة منذ مطلع السبعينات. وتنظر دبي تحديداً إلى الاستثمارات الكورية الجنوبية في الإمارة كفرصة مهمة لاستقطاب الخبرات والابتكارات عبر مختلف القطاعات.

وخلال وقت سابق من العام، أعلنت «دبي القابضة» إطلاق مشروع «سمارت سيتي كوريا» الذي يعكس سعيها لتقديم خبراتها بمجال تطوير مجمعات التكنولوجيا المبتكرة إلى بلدان الشرق الأقصى. ابتكارات

ومن جانبه، قال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: تهدف زيارتنا إلى دعوة المستثمرين الكوريين الجنوبيين للبناء على علاقاتنا المتنامية والاستفادة من مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً كمركز وبوابة تتيح لهم الارتقاء بخبراتهم ونقلها إلى أسواق إقليمية أوسع نطاقاً.

فرص

أبرمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار العام الماضي اتفاقية مهمة مع مؤسسة الاستثمار الكورية - صندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي- للتعاون في مجال الفرص المالية حول العالم. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لجهة رصد الفرص الاستثمارية حول العالم بشكل مشترك بدلاً من التعاون في إنجاز مشاريع فردية.