«إمباور» ترفع التوطين إلى 13% العام الجاري

أعلــــنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمبــــاور» عـــــن ارتفاع نسبـــة توظـــيفها للكـــفاءات الإماراتية المواطنة، خلال 2016 لتصل الى 13%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور»: «نعمل في «إمباور» في قطاع متخصص يستلزم خبرات تقنية وإدارية وهندسية عالية. ونبحث دوماً عن الأشخاص المؤهلين من ذوي الكفاءات من الفئات الشابة المواطنة في قطاعات الطاقة والبحث والتطوير والمبيعات والتسويق والهندسة وغير ذلك، كما أننا ماضون قدماً في تعزيز نسبة المشاركة النسائية في قوانا الوظيفية».

وأضاف: «تسعى «إمباور» إلى ترسيخ موقعها الريادي والمحوري في العالم بوصفها أكبر شركة تبريد مناطق في العالم، من حيث سعة الإنتاج. ونؤمن بأن مواصلة تحقيق ريادتنا يرتبط ارتباطاً مباشراً بوجود كوادر بشرية مناسبة ذات كفاءات عالية. ونحث الفئات المواطنة على المساهمة في مسيرتنا الريادية، والاستفادة من فرص التوظيف، التي توفرها «إمباور» في مجالات التطوير الوظيفي والابتكار».

فرص نوعية

وقال أحمد بن شعفار، «إن اقتصاد دولة الإمارات بوجــــه عام وإمارة دبي بصفة خاصة يوفر فرصاً وظـــيفية هــامة ونوعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويسرنا أن نكون جزءاً هاماً من برنامج توطين الوظائف في دولة الإمارات، لتعــزيز انخراط الفئات المواطنة في سوق العمل وتفعيل دورهم الريادي كقادة فاعلين في اقتصاد الإمارات».

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طن من التبريد. وهي تقدم خدماتها لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.