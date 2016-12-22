«إعمار» تطلق أول مشاريعها الاستثمارية في رأس الخيمة

أطلقت شركة إعمار العقارية، أول مشاريعها الاستثمارية على أرض جزيرة المرجان، حيث ستقوم «إعمار» بتطوير فندق فئة خمس نجوم وشقق فندقية، ومنطقة متاجر تجزئة عالمية على مساحة مليوني قدم مربعة متعددة الاستخدامات على أرض الجزيرة.

وتبلغ قيمة المشاريع العقارية التي تم بناؤها على جزيرة المرجان في رأس الخيمة 1.8 مليار دولار (6.62 مليارات درهم)، مع حجم غرف فندقية مشغلة حالياً يصل إلى 1500 غرفة، إضافة إلى أكثر من 2000 وحدة سكنية موجودة على الجزيرة، التي تواصل تعزيز موقعها كمركز سياحي وترفيهي رائد في المنطقة.

وستقوم «إعمار» بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي يتكون من فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية ومنطقة تجزئة عالمية المستوى. ويقع المشروع قبالة جبلي جيس وينس في رأس الخيمة، وهو محاط بالمياه من كل الجهات، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية وقطاعي الضيافة والتجزئة في الإمارة.

إضافة نوعية

وقع الاتفاقية، الشيخ خالد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية». وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي:

نرحب بأول مشاريع «إعمار العقارية» في إمارة رأس الخيمة على جزيرة المرجان. وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية، إضافة نوعية لجزيرة المرجان، واستكمالاً للمشاريع المتميزة التي تقام على أرضها، وهو ما سيخلق تكاملاً بين المشروعات السياحية والعقارية لإعمار، مع ما توفره جزيرة المرجان من مقومات تنافسية من حيث البنية التحتية والطبيعة الخلابة، بما يحقق الفائدة للطرفين على المدى القريب والبعيد.

وجهة استثمارية

وقال محمد العبار: تعتبر جزيرة المرجان من المشاريع التطويرية المميزة التي نثق بدورها في تحقيق قيمة كبيرة لإمارة رأس الخيمة، التي تتمتع بمقومات نمو هائلة.

وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تأسيس وجهة استثمارية جديدة في قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى الحكومية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع السياحي، وتوفير فرص العمل.

وتتمتع جزيرة المرجان بالعديد من المزايا، بما في ذلك الموقع الحيوي الذي سيكون موضع اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم. وسنعمل على توظيف إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة في مجالات الضيافة وتجارة التجزئة والمشاريع متعددة الاستخدامات، لتكون رافداً لمسيرة تطوير هذا المشروع الفريد».

وقال المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب لجزيرة المرجان: جزيرة المرجان وجهة سياحية وعقارية مميزة، وهذه الخطوة مع إعمار، تعزز من مسيرة تطور الجزيرة.

ونهدف إلى مواصلة تطوير مرافق عالمية المستوى لتلبية احتياجات الزوار في مجالات السكن والترفيه والمطاعم والتجزئة وغيرها. وتعتبر شركة إعمار رائدة في مجال التطوير العقاري، ونحن واثقون أن وجودها على جزيرة المرجان، سيعزز جهودنا في مجال جذب الاستثمارات الدولية.

نقاشات مثمرة

بدوره، قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «يمثل توقيع الاتفاقية ثمرة نقاشات بنّاءة، استمرت لعدة أشهر بين الطرفين، لوضع رؤية واضحة وخطة دقيقة لتطوير المشروع الذي يمثل أولى خطوات «إعمار» في رأس الخيمة.

ولا شك أن الإمارة تتمتع بمقومات استثنائية للنمو، نتطلع إلى دعمها من خلال مشاريعنا الجديدة. وسنكون حريصين على اعتماد أعلى معايير الجودة ضمن كافة نواحي العمل في المشروع».

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تمتلك «إعمار»، العديد من المشاريع العقارية الضخمة في سوقها الرئيسة دبي، أبرزها «وسط مدينة دبي» الممتد على مساحة 500 فدان، البالغة قيمته 73 مليار درهم، ويضم «برج خليفة»، و«دبي مول»، و«دبي فاونتن» إضافة إلى «دبي أوبرا». وتطور «إعمار» مشروع «خور دبي»، الذي يرسم ملامح جديدة لطموحات دبي المستقبلية. ويتوسطه البرج الجديد، الذي سيكون معلَماً عمرانياً عالمياً.