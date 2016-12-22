انتهاء الاستعدادات لـ«عروض ربيع 2017»

أنهت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعداداتها لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة من عــــروض ربيع الشارقة 2017 في الخامس عشر من يناير القادم والذي تنظمه الغرفة بالتعاون والتنسيق مع عــدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحــــكومية بالإمارة وبدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة بالشارقة ويستمر حتى 11 فبراير.

وتستهدف العروض تنشيط الــــحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، والمـــساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجـــارية في كافة أنحاء الإمارة.

وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الغرفة، والمنسق العام لعروض ربيع الشارقة: «استكملت اللجان المكـــلفة بالإشراف على سير أعمال العروض كافة تحضيراتها، حيث أنهت اللجنة الإعلامية برنامجها الخاص لتسويق العروض بوضع لوحات إعلانية خارجية، ومجسمات دعائية متعددة.

بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلانية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالفعاليات المصاحبة للعروض لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع، كما تواصل لجنة الاشتراكات عملها، وتستمر في تسجيل المحلات الراغبة في المشاركة بالعروض، وتقديم أدوات الزينة والإعلانات من خلال عدة منافذ أعدت لتســـهيل إجراءات التسجيل».

فعاليات تراثية

وأكد الجروان أن: «عروض ربيع الشارقة تشهد تخفيضات كبرى تصل إلى 70% وعروضاً ترفيهية تقدمها مراكز التسوق بالشارقة تستهدف زوارها من الأسر والأطفال وإقامة فعاليات تراثية وترفيهية في عدد من الحدائق العامة، ومواقع مختلفة خارجية للتمتع بالأجواء الربيعية التي تشهدها الدولة، كما تأتي فعاليات العروض مع ذروة الموسم السياحي في الدولة وارتفاع نسبة الزوار من الدول المجاورة لتزامنها مع موسم الإجازات الشتوية لديها».