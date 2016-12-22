الليالي الفندقية في العين و«الغربية» تتجاوز المليون

أظهرت إحصاءات أصدرتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن عدد الليالي الفندقية بمدينة العين والمنطقة الغربية تجاوزت للمرة الأولى بتاريخها حاجز مليون ليلة في 10 أشهر، حيث أمضى النزلاء مليوناً و17.98 ألف ليلة في الفنادق والشقق الفندقية مقابل 986.17 ألف ليلة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2015 بزيادة 31.81 ألف ليلة وبنسبة نمو بلغت 3.23 % في مؤشر قوي على التنوع السياحي بإمارة أبوظبي.

وأكدت مصادر بالقطاع الفندقي أن المؤشرات تظهر أن العين والمنطقة الغربية سجلتا أداءً سياحياً قوياً خلال الفترة المنقـــضية من العام الحالي.

حيث تميزت بزيادة معدلات الإقامة بصورة كبيرة تجـــاوزت بصــورة ملحوظة معدلات الإقــــامة في أبوظبي مع إضافة غرف فندقية جديدة للبنية التحتية الفندقية بالعين والمنطقة الغربية، حيث ارتفع عدد الغرف الفندقية بهما خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بواقع 254 غرفة بنمو 8.22 % إلى 3.34 آلاف غرفة بنهاية أكتوبر.

ووفقاً للإحصاءات بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في مدينة العين والمنطقة الغربية بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 446.6 ألف نزيل مستحوذاً على نحو 12.27 % من إجمالي نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في إمارة أبوظبي الذي تجاوز 3.64 ملايين نزيل خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2016 مقابل 480.42 ألف نزيل بحصة 14.25 % من إجمالي نزلاء الفنادق والشقـــــق الفندقية في أبوظبي الذي بلغ 3.37 ملايين نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 بانخــــفاض 33.82 ألف نزيل بنسبة 7.04 %.

ليالٍ فندقية

وبلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العين خلال 10 أشهر 348.82 ألف نزيل مقابل 348.46 ألف نزيل خلال الفترة المقابلة من 2015 بانخفاض طفيف نسبته 0.1 %. وأمضى النزلاء 700.81 ألف ليلة في الفنادق والشقق الفندقية في العين مقابل 698.37 ألف ليلة خلال الفترة نفسها من 2016 بنمو 0.3 % فيما بلغ متوسط الإقامة 2.01 ليلة لكل نزيل مقابل ليلتين بارتفاع في المتوسط بلغ 0.5 %.

إشغال

وأشارت الإحصاءات إلى أن معدل الإشغال الفندقي في العين بلغ نحو 66 % مقابل 67 % في الفترة نفسها من 2015، موضحة أن إجمالي الإيرادات الفندقية بمدينة العين بلغ 304.4 ملايين درهم مقابل 324.23 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015.

وأوضحت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في المنطقة الغربية بلغ 97.78 ألف نزيل مقابل 131.96 ألف نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 بانخفاض 26 %.

مشيرة إلى أن النزلاء أمضوا 317.17 ألف ليلة في الفنادق والشقق الفندقية في المنطقة الغربية مقابل 287.81 ألف ليلة بنمو قوي بلغ 10 % فيما بلغ متوسط الإقامة 3.24 ليالٍ لكل نزيل مقابل 2.18 ليلة حلال الشهور العشرة الأولى من 2015 بارتفاع قياسي في متوسط الإقامة بلغ 49 %.

وبلغ معدل الإشغال الفندقي في المنطقة الغربية نحو 67 % مقابل 66 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ووصل إجمالي الإيرادات الفندقية في المنطقة الغربية إلى 247.88 مليون درهم مقابل 250.93 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015.

توزيع

تتوزع الغرف بواقع 2889 غرفة ضمن 29 فندقاً بفئاتها المختلفة و445 غرفة ضمن 5 منشآت للشقق الفندقية مقابل 3.09 آلاف غرفة بنهاية 2015 موزعة بواقع 2635 غرفة ضمن 28 فندقاً بفئاتها المختلفة و 6.7 آلاف غرفة ضمن 5 منشآت للشقق الفندقية.