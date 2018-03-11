التسوق في دبي متعة بلا حدود

أكد تقرير نشرته «ذي ناشونال» أنه إذا كانت هناك أي مدينة تأخذ مراكز التسوق على محمل الجد، فهي دبي. فليست العلامات التجارية العالمية تتدفق إلى هذه العاصمة التجارية فحسب، وإنما يتوجه المتسوقون من جميع أنحاء الشرق الأوسط ومن العالم إلى دبي للاستمتاع بعظمة وجمال وتنوع مراكز التسوق. وأضافت الصحيفة النيجرية أن طقس المدينة، المشمس دائماً ومناخها الاقتصادي المتجذر بعمق في التطوير العقاري، يخلق مزيجاً فريداً من الطاقة شبه الاستوائية والرأسمالية نادراً ما تضاهيه مدن أخرى.

وتبني دبي ببراعة نادراً ما ترى في أي مكان آخر في العالم، لذلك لا عجب أن الدخول إلى مركز تجاري في دبي هو تجربة بحد ذاتها.

ويتصف مول الإمارات، الذي يُعرف بأنه أول منتجع للتسوق في العالم، بمساحة مذهلة تبلغ 2.4 مليــون قدم مربعة من مساحات البيع بالتجــزئة، وهو لا يتباهى فقط بوجود 630 علامة تجارية راقية ولكن مصممي الأزياء من جميع أنحاء العالم يتم عرضهم بشكل دائم في ركن الأزياء «فاشن دوم» و«لكشري ويـــنغ». وإذا سئم المتسوقون من التسوق، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن القــيام بها في مول الإمارات، حيث يستمتع الأشخاص بالألعاب ويتمتعون بالترفيه في ماجيك بلانيت، وهي مدينة ترفيهية عائلية حافلة بالأنشطة الترفيهية.