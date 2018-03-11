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«أودي» تتوقع استدعاء المزيد من السيارات بسبب فضيحة عوادم الديزل

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FILE - In this Feb. 5, 2009 file photo employees of German car producer Audi work on the Audi A3 assembly line of the Audi production site in Ingolstadt, southern Germany. Luxury automaker Audi AG said Thursday, Aug. 6, 2009 that its global sales in July rose 2.1 percent from a year ago, as demand in China helped stem a wider decline. (AP Photo/Christof Stache)

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قال «روبرت شتادلر» الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «أودي» إنه يتوقع استدعاء المزيد من السيارات التي تعمل بالديزل (سولار) على خلفية فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم فيها.

وقال شتادلر الذي اعتذر للعملاء والوكلاء وموظفي «أودي»: إنه يتوقع المزيد من التطورات في ملف فضيحة عوادم الديزل وإنه سيكون استدعاء للمزيد من السيارات.

كانت «أودي» مثل العديد من شركات السيارات الألمانية قد اعتمدت على مبيعات سيارات الديزل السنوات الأخيرة. وقد بدأت الأزمة عندما اعترفت «فولكسفاجن» التي تمتلك «أودي» باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات في ظروف التشغيل الطبيعية.

وأشار شتادلر إلى أن 50% و55% من مبيعات أودي تعمل بمحركات ديزل، مشيراً إلى أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة في الطلب على هذه السيارات.إنجلوشتادت - د ب أ

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