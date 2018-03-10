الآلاف يقصدون «فرحة كويتية» في دبي

نظم مجلس الأعمال الكويتي في دبي والمناطق الشمالية مهرجان «فرحة كويتية»، بالتعاون مع شركة «إعمار العقارية» وشركة «جاسترونوميكا» الكويتية المالكة لسلسلة مطاعم سلايدر ستيشن الشهيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أشاع الفنان الكويتي «دافي» وفرقته الموسيقية أجواء المرح، وعلت الهتافات الحماسية من آلاف المعجبين بأعمال الفنان خلال الحفل الغنائي المقام ضمن برنامج الفعاليات الفنية للمهرجان الأول من نوعه للمواهب والمشاريع الشبابية الكويتية، وإحدى فعاليات RISE Dubai Creek Harbour ضمن مشروع «خور دبي». ورحّب الجمهور بأداء «دافي» لأشهر أعماله مثل «سمبوسة».