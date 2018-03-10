«فيرتشوال رياليتي بارك» .. وجهة استثنائية لعالم الواقع الافتراضي

تمتلك شركة «إعمار للترفيه»، وتدير مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك VR Park» الممتد على مساحة 7 آلاف متر مربع في «دبي مول»، ويمثل وجهة متكاملة لمنصات الواقع الافتراضي والواقع المعزّز.

ويعتبر «فيرتشوال رياليتي بارك» وجهة هي الأولى من نوعها في المنطقة، ويركز على مفهوم «الهروب الجماعي من الواقع» مع مجموعة غير مسبوقة من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار. وتم إطلاق الوجهة أخيراً وهي مصممة لـ «تحدّي الواقع» عبر تجارب مذهلة تتيح للزوار تخطي الحدود التقليدية التي تفصل بين الإدراك الحسي والواقع الفعلي، بما في ذلك الألعاب والمنصات التفاعلية الترفيهية والتعليمية.

ويتألف مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» من طابقين ويقدّم عروضاً تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك ألعاب التشويق والرعب والاسترخاء والتجارب والألعاب المشتركة التي يمكن للزوار من خلالها التفاعل مع بعضهم البعض وتمضية أوقات لا مثيل لها بصحبة الأهل والأصدقاء.