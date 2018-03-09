الرفاهية على متن طيران الإمارات جواً

إن قُيّض لك السفر بالدرجة الأولى على متن إحدى طائرات طيران الإمارات من نوع إيرباص إيه 380، فستنعم بفرصة للاستحمام في الجو في واحد من «شاور سبا» المخصصين لمسافري الدرجة الأولى الأربعة عشر.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة فوربس أخيراً: فإن الشركة تسمح للراكب استخدام غرفة الاستحمام لمدة 20-30 دقيقة، على أن يقتصر استخدام الماء الساخن 5 دقائق فقط (لكن في حال عدم وجود العديد من الركاب في الدرجة الأولى، عندها يمكن للطاقم تجاوز النظام لإعطائك وقتاً إضافياً).

أما إذا كانت الدرجة الأولى ممتلئة، فلا بد أن تتأكد من حجز موعد مسبق لضمان حصولك على وقت الاستحمام الذي تريده.

إلى جانب الحمام، ستتوفر لك كل أسباب الراحة التي تتوقعها من تجربة «دش» من الدرجة الأولى، مجفف شعر قوي، وحمام فاخر، ومنتجات الجسم، والمناشف الملساء.

بالإضافة إلى برنامج سكاي واردز الخاص بـ «طيران الإمارات»، يمكنك استخدام برنامج أميال طيران ألاسكا أو برنامج أميال الخطوط الجوية اليابانية (مايليج بانك) أو برنامج كوريان أير سكاي باس من الخطوط الكورية، أو برنامج المسافر الدائم من كانتاس لحجز تذكرة طيران الدرجة الأولى في طيران الإمارات.