قائمة الأثرياء العرب في 2018

احتلت الإمارات ولبنان صدارة الدول العربية، من حيث عدد الأثرياء العرب في القائمة بـ7 أثرياء لكل منهما، تليها مصر بـ6 أثرياء.

وتصدر عبد الله الغرير أثرياء الإمارات، يليه ماجد الفطيم وحسين سجواني، حيث قدرت صافي ثرواتهم بنحو 5.9 مليارات دولار، 4.6 مليارات دولار و4.1 مليارات دولار على التوالي. فيما تصدر طه ميقاتي أثرياء لبنان، يليه نجيب ميقاتي.

واستثنت مجلة فوربس أمس الأثرياء السعوديين من قائمتها السنوية لأثرياء العالم 2018 للمرة الأولى، حيث فضلت فوربس عدم إدراج 10 أثرياء من السعودية .

وقد أدى ذلك إلى تناقص عدد الأثرياء العرب من 42 إلى 31، وانخفاض إجمالي ثرواتهم إلى 76.7 مليار دولار مقارنة بـ123.4 مليار دولار في العام الماضي.

واستبعد الملياردير السعودي الوليد بن طلال من صدارة القائمة التي احتلها لسنوات عديدة، كأغنى رجل أعمال في الشرق الأوسط، بثروة قدرها 18.7 مليار دولار- تعادل حوالي الـ 3 أضعاف ثروة ناصف ساويرس، الذي احتل صدارة قائمة الأثرياء العرب 2018 بثروة قدرها 6.6 مليارات دولار.

وتعمل فوربس على تقييم العديد من الأصول والممتلكات بما فيها: الشركات الخاصة والعقارات والأعمال الفنية واليخوت، وغير ذلك.

ومع أن بعضهم يشارك القوائم المالية معنا، إلا أن فوربس لا تزعم معرفتها لقوائم الأثرياء المالية كلها. وفي حال تعذر الحصول عليها، يخفض فريق البحث الثروة المقدرة.