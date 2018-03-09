25 فعالية بانتظار زوار مهرجان «#فرحة_كويتية» في دبي

أعلن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية عن استكمال الاستعدادات لاستقبال زوار مهرجان «#فرحة_كويتية» في دبي من خلال أكثر من 25 مفاجأة وفعالية متنوعة اليوم وغداً ضمن مشروع «خور دبي»، وتم إعلان تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للمجلس.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع شركة إعمار العقارية وشركة «جاسترونوميكا» الكويتية والمالكة لسلسلة مطاعم سلايدر ستيشن الشهيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشاركة واسعة للمواهب والمشاريع الشبابية الكويتية، ومشاريع إماراتية مختارة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية.