اليابان توقف شركتي عملات رقمية

أمرت الجهات التنظيمية في اليابان أمس بوقف عمليات شركتين لتبادل العملات الرقمية لمدة شهر.

وذلك بعد سرقة 58 مليار ين (547 مليون دولار) في "كويِن - تشيك" لتداول العملة الرقمية في وقت سابق من العام الجاري.

وصدرت أوامر لشركتي "بيت ستيشن" و"إف.إس.إتش.أو" لوقف أعمالهما حتى السابع من أبريل المقبل والعمل على تحسين الحماية لأصول العملاء ومعلوماتهم.

وأصدرت "وكالة الخدمات المالية" اليابانية أمراً بتحسين الأعمال في خمس شركات أخرى لتبادل العملات الرقمية، من بينها "كويِن تشيك" بعدما توصلت إلى أن إدارة المخاطر وحماية العملاء بها غير كافية.

كما أمرت الوكالة الشركات السبع بتقديم خطة لتحسين الأعمال إلى الوكالة قبل الثاني والعشرين من مارس الجاري.

كانت عملات افتراضية بقيمة 58 مليار ين قد اختفت في ديسمبر الماضي من شركة "كوين تشيك"، ومقرها طوكيو، بعد تعرضها لقرصنة.