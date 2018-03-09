"ماكدونالدز" تقلب شعارها لأول مرة في التاريخ

لأول مرة في تاريخها، قلبت سلسلة مطاعم ماكدونالدز شعارها الذهبي المميز باتجاه السماء في 100 فرع لها بالولايات المتحدة احتفالا بيوم المرأة العالمي الذي وافق أمس(8 مارس).

ويهدف قلب الشعار إلى تحويله من حرف إم (‭‭M‬‬) باللغة الإنجليزية إلى حرف دبليو (‭‭W‬‬) وهو أول حرف في كلمة وومن (‭‭Women‬‬) أو المرأة.

وشمل ذلك قلب الشعار على واجهات المطاعم وعبوات الطعام والزي الرسمي للعاملين في هذه الفروع.

وقال صاحب أحد المطاعم في لينوود بولاية كاليفورنيا إن الجهود المبذولة للاحتفال بالمرأة عن طريق قلب العلامة التجارية التاريخية لماكدونالدز «شيء معبر حقاً».

ووفقا للأمم المتحدة فإن يوم المرأة العالمي، يعد فرصة لتذكر الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والدعوة إلى المزيد من التغيير.